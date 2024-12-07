洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
西工区014中心社区：银发力量“沉”下去 社区治理“活”起来
举办书画活动，丰富居民生活

　　4日一大早，细雨蒙蒙，西工区西工街道014中心社区活动室里已是一派热闹景象。

　　老党员李春香刚进来，社区党委书记吉宇便笑着迎上前：“李阿姨，大伙儿正等您来‘小板凳议事会’出主意呢！”

　　李春香今年80岁，党龄36年。作为社区银发议事团的核心成员，她每周都准时出现在这里。她从包里掏出一本边角微卷的笔记本，纸页间密密麻麻写着这一周来从街坊邻居那儿收集的建议和心声。“院子里的路灯有2个不亮”“3号楼前的长椅需要修一修”……她一条条认真记下，也一条条放在心上。

　　不一会儿，小小的活动室就坐满了人。社区干部、银发议事团成员、热心居民，十几个人围坐一圈，你一言我一语，气氛越来越热络——“我为共享花园提供5盆花。”“修补院墙的事我来，我认识施工队！”……没有主席台，没有讲话稿，只有一群把社区事当自家事商量的人。

　　在这个60岁以上老党员占比高达83%的老龄化社区，像李春香这样“退休不褪色”的老人，正悄然成为基层治理不可或缺的力量。

　　“以前总觉得退休了就没啥用了，现在能为大家做点事，心里特别踏实。”说这话的是体育场路8号院的老党员张长江。他曾担任单位党支部书记多年，如今是社区“银发调解室”的主力。凭借耐心和威望，他已成功化解邻里纠纷16起，被大家亲切地称为“暖心老大哥”。

　　而在社区的另一角，“王金花奶奶义务裁缝队”准时开张了，几位白发奶奶戴着老花镜、脚踩缝纫机，免费为居民缝补衣物；“老党员讲堂”里，退休教师定期给孩子们讲红色故事；“经验传承站”中，老工匠手把手教年轻人技艺……

　　社区没忘记这些默默奉献的老人，通过“积分兑换”等机制，老人们可以兑换健康体检、免费理发等贴心服务，这让温暖实现了“双向流动”。

　　今年以来，014中心社区构建“社区党委—小区党组织—楼栋党小组—党员中心户”组织链条，将小区治理力量直通到“户”，先后成立近10支老年特色队伍，让老党员根据自身特长认领岗位。此外，老党员还与年轻网格员结对帮带，带动20余名年轻居民加入志愿服务队伍，形成“银发领路、青壮接力”的基层治理新格局。

　　如今，走进014中心社区，处处都能感受到不一样的生机：邻里矛盾在“银发调解室”化解，大小事务在“小板凳议事会”商量，守望相助成为日常风气。这些老人不再只是社区的居民，更是社区的“管家”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张维翠 文/图）
    		•
    		 
