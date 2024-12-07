洛阳“政策赋能 消费惠民”金融政策宣讲与产品推介活动举行

昨日，我市“政策赋能 消费惠民”金融政策宣讲与产品推介活动在老城区洛邑古城举行。

本次活动由市政府办公室、市市场监管局主办，老城区人民政府承办。

在政策宣讲环节，人民银行洛阳市分行相关负责人介绍服务消费和养老再贷款政策，以及再贷款支持的服务消费重点领域和养老产业范围。农业银行洛阳分行工作人员介绍个人消费贷款贴息和服务业经营主体贷款贴息政策，直击企业痛点，以优质服务有效减轻消费端与供给端的融资负担。

在产品推介环节，工商银行洛阳分行、平安银行洛阳分行、洛阳农商银行工作人员分别介绍了服务消费领域创新金融产品。市金融发展服务中心相关负责人重点推介了洛e融数智金融服务平台。

个人消费贷款财政贴息

关于个人消费贷款财政贴息，以建设银行洛阳分行为例，该行已根据《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》要求，认真开展相关工作。

2025年9月1日至2026年8月31日期间，客户使用该行发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)实际用于消费，且该行可通过贷款发放账户等识别相关消费交易信息的部分，可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下的消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。

贴息标准为：年贴息比例为1个百分点，且最高不超过贷款合同利率的50%。政策执行期内，客户在该行可享受的全部个人消费贷款累计贴息上限为3000元，其中可享受单笔5万元以下的个人消费贷款累计贴息上限为1000元。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。

服务业经营主体贷款贴息

关于服务业经营主体贷款贴息，以农业银行洛阳分行为例，该行目前已根据《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，全面推进相关工作。

相关服务业经营主体贷款如同时符合以下条件，可纳入贷款贴息支持范围：一是经营主体属于餐饮住宿、健康、养老、托育、家政、文化娱乐、旅游、体育等8类消费领域服务业。二是在2025年3月16日至2025年12月31日期间审批通过并签订贷款合同，且相关贷款资金发放至经营主体。三是贷款资金合规用于改善消费基础设施和提升服务供给能力。

贴息标准为：单户享受贴息的贷款规模最高可达100万元；年贴息比例为1个百分点；贴息期限不超过1年，贷款期限不足1年的，按照实际期限进行贴息。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 罗伊春 尤江波)