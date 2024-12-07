洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳召开城市更新重点片区项目政银企对接工作会议
来源: 洛阳网 2025.09.06 08:48
　　4日，我市召开城市更新重点片区项目政银企对接工作会议，深入落实全市城市提质工作会议部署要求，搭建政府相关部门、项目实施主体、金融机构和企业高效沟通对接平台，共同探讨十大片区更新发展路径。

　　全市城市提质工作会议提出，我市要以十大片区为重点抓好片区更新改造，让城市更好地聚合资源、造福群众、服务发展。会上，隋唐洛阳城皇城片区、洛邑古城片区、龙门片区、城市阳台片区、火车站片区、关林片区、洛南里坊区、汉魏故城片区、上海市场片区、涧西区36号街坊等十大片区相关负责同志分别介绍片区基本情况、融资需求等。与会人员深入交流研讨，为十大片区发展出谋划策。

　　会议指出，高标准谋划推动十大片区城市更新，是洛阳立足当下、着眼未来的关键布局，事关城市能级提升、文化传承焕新和人居环境改善，是重要的民生工程、发展工程，更是时代重任和历史使命。要提升政治站位，扛牢使命担当，项目实施主体要进一步细化方案、明确需求；金融机构要创新融资模式，提供更精准、更优惠的金融服务；企业要发挥自身优势，积极参与到投资、建设、运营中。要精准对接、高效协同，建立健全常态化对接机制，围绕项目规划、融资需求、合作模式等进行深层次磋商，找准合作契合点，疏通堵点难点，确保项目早落地、早开工、早投用，让我们的城市更具竞争力、群众生活更幸福。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
