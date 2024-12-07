“同仇敌忾 众志成城——抗日民族统一战线的伟大征程”主题展览开展

昨日，“同仇敌忾 众志成城——抗日民族统一战线的伟大征程”主题展览，在洛阳抗战老兵陵园开展。

市委常委、统战部部长韩治群，民革河南省委会专职副主委史展翔，市政协副主席、民革洛阳市委会主委程相朝等出席活动。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。此次展览以抗日民族统一战线为主线，通过实物、图片、资料等，系统呈现抗日民族统一战线从初步形成到发挥磅礴伟力，最终取得历史性成就的光辉历程。展览旨在深化统一战线成员及社会各界人士对抗日民族统一战线历史地位与伟大作用的认识，通过缅怀革命先辈，铭记抗战历史，弘扬伟大抗战精神，进一步凝聚思想共识，为现代化洛阳建设汇聚智慧力量。

此次活动由市委统战部指导，民革洛阳市委会主办。展览长期展出并向公众免费开放。活动开始前，与会人员向抗战先烈敬献花篮、鲜花。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 刘晨阳）