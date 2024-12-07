关于政协协商成果转化 洛阳出台实施办法

洛报融媒记者5日获悉，近日，洛阳出台《洛阳市政协协商成果转化运用实施办法》(下称《办法》)，助推政协协商成果转化运用落到实处、见到实效。

市政协协商成果是在市委领导下，市政协组织参加人民政协的各党派团体、各族各界人士围绕市委、市政府工作重点、群众关心热点、社会治理难点，在决策之前和决策实施之中开展的专项调研、视察考察、协商议政等活动中所形成的具有决策参考价值的共识和意见建议。

协商成果转化运用是做好协商民主的“最后一公里”。《办法》从成果范围、运用程序、转化举措三个方面，着重从协商成果“批办、交办、承办、反馈”等4个环节，对办理流程、交办单位、承办单位的工作分工和职责作了明确。

《办法》指出，市政协要紧扣市委“三项重点工作”等中心大局和市委常委会会议研究通过的年度协商计划，深度进行调查研究，认真开展协商议政，不断提升协商建言的“含金量”，形成高质量的政协协商成果，为转化运用打下坚实基础。各承办单位要实行“一把手”负责制，及时对协商成果进行梳理研究，制定办理工作方案，认真开展办理工作，切实将协商成果转化为解决问题、改进工作的实际举措。

《办法》还明确，市委办公室、市政府办公室要根据市委、市政府工作部署，加强对协商成果办理情况的跟踪问效。市政协各专委会(调研室)要主动协助交办单位加强协商成果转化运用的全过程跟踪推动，并将年度协商成果转化情况纳入年度履职报告。市政协可将重要协商成果的办理纳入协商式民主监督内容，适时通过视察、调研、座谈等方式进行跟踪问效，推动协商成果真正转化运用、服务市委决策。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）