洛阳市委常委会召开会议
洛阳市委常委会召开会议
来源: 洛阳网 2025.09.05 22:21
市委常委会召开会议
江凌主持 张玉杰、王森出席 李保国、孙延文列席

　　5日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、双拥、优化营商环境等工作。

　　市委书记江凌主持会议，张玉杰、王森出席会议，李保国、孙延文列席会议。

　　会议强调，要深入学习领悟习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，传承和弘扬伟大抗战精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，坚定不移推动高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而团结奋斗。要深刻领会习近平总书记在上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议、“上海合作组织+”会议上的重要讲话精神，准确把握“上海精神”和全球治理倡议的重大意义，不断提升洛阳对外开放水平，更好服务党和国家对外工作大局。

　　会议听取了全市国家、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作情况汇报。会议强调，今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年，要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，增强政治自觉，树牢底线思维，全面排查、对账销号，举一反三抓好整改，牢牢守住不发生规模性返贫致贫的底线。要盯紧抓实关键工作，健全防返贫动态监测和精准帮扶机制，全面补齐“三保障”和饮水安全等领域短板，突出抓好脱贫劳动力稳岗就业，加快推动特色产业集中连片发展，多措并举增加农民收入，着力提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作质效。要持续转变干部作风，扛牢压实责任，践行群众路线，深入具体研究工作，全力以赴打好过渡期收官战，不断开创乡村振兴新局面。

　　会议研究了全市双拥和退役军人工作。会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记对双拥工作作出的重要指示精神，强化责任使命，聚焦备战打仗做好国防动员潜力调查，出台针对性政策支持退役军人就业创业，持续抓好军转干部教育培训，营造关心国防、热爱军队、尊崇军人的良好社会氛围，为国防和军队现代化建设作出更大贡献。

　　会议研究了全市优化营商环境工作。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于优化营商环境的重要论述，认真落实中央、省部署要求，定期对营商环境进行研判分析，强化重点事项“清单式”管理，抓好人力资源、资本等要素市场建设，规范涉企行政执法，实施包容审慎监管，提升政务服务效能，真正把改善营商环境的成效体现在解决企业问题、服务事项落实上，不断提升企业获得感和满意度。

　　会议还研究了其他事项。

　　市委常委祁建峰、张敬华、韩治群、徐超文、陈功出席。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
    		
    		 
    		
