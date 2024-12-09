网友反映电动车随意进出洛浦公园 相关部门回复

日前，洛阳有市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，洛浦公园富弼北街段入口处因未设置阻车桩，电动车、自行车可随意进出公园，存在一定安全隐患。

市民于先生家住洛龙区富弼北街与滨河南路交叉口附近，常经附近的过街天桥到洛浦公园散步。他说，由于过街天桥与公园入口处均未安装阻车桩，电动车、自行车和摩托车可经天桥自由进出公园。

“每天来公园健身游玩的人很多，其中不乏老人和孩子。”于先生说，电动车和自行车在园内穿行，极易发生碰撞，尤其夜间令人担忧。前不久，他就差点儿被一辆自行车撞到。他曾专门说过那些骑车入园的人，但效果甚微。他认为，人车混行既扰乱秩序，又有安全隐患，建议相关部门在天桥下桥处或公园入口处加装阻车桩，防止车辆进入，同时加强管理，治理骑车入园行为。

5日上午，记者到洛浦公园富弼北街段实地走访发现，情况确如市民所说，天桥下桥处及公园入口处均无阻挡设施，不时有电动车、自行车经天桥进入公园。

记者随后查看了滨河南路沿线的其他天桥。在洛浦公园朗润园段的过街天桥，下桥处安装有阻车桩，加上公园入口设有台阶，车辆难以进入，未发现电动车从此处入园。

一名受访的市民说，每次到公园散步都能看到不少人在里面骑车，而且车速很快，对在此健身的人来说确实不安全。也有市民说，大人还好一些，小孩子调皮，喜欢到处乱跑，容易被车撞到，希望相关部门采取措施。

记者联系洛浦公园服务中心，工作人员回应称，洛浦公园南岸西苑桥以西段已移交洛龙区管理，建议咨询洛龙区相关部门。

记者又咨询了洛龙区城市管理局下属的洛龙区市政园林中心。相关工作人员表示，过街天桥是滨河南路提升改造时由住建部门建设，目前尚未移交至该中心管理，因此暂时无法在天桥下桥处安装阻车桩。不过，他们将尽快实地勘察，研究在公园入口处设置阻车装置的可行性，同时加强日常管理和巡逻，对骑车入园行为进行劝阻和管理。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图)