洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

网友反映电动车随意进出洛浦公园 相关部门回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2025.09.05 18:36
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，洛阳有市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，洛浦公园富弼北街段入口处因未设置阻车桩，电动车、自行车可随意进出公园，存在一定安全隐患。

　　市民于先生家住洛龙区富弼北街与滨河南路交叉口附近，常经附近的过街天桥到洛浦公园散步。他说，由于过街天桥与公园入口处均未安装阻车桩，电动车、自行车和摩托车可经天桥自由进出公园。

　　“每天来公园健身游玩的人很多，其中不乏老人和孩子。”于先生说，电动车和自行车在园内穿行，极易发生碰撞，尤其夜间令人担忧。前不久，他就差点儿被一辆自行车撞到。他曾专门说过那些骑车入园的人，但效果甚微。他认为，人车混行既扰乱秩序，又有安全隐患，建议相关部门在天桥下桥处或公园入口处加装阻车桩，防止车辆进入，同时加强管理，治理骑车入园行为。

　　5日上午，记者到洛浦公园富弼北街段实地走访发现，情况确如市民所说，天桥下桥处及公园入口处均无阻挡设施，不时有电动车、自行车经天桥进入公园。

　　记者随后查看了滨河南路沿线的其他天桥。在洛浦公园朗润园段的过街天桥，下桥处安装有阻车桩，加上公园入口设有台阶，车辆难以进入，未发现电动车从此处入园。

　　一名受访的市民说，每次到公园散步都能看到不少人在里面骑车，而且车速很快，对在此健身的人来说确实不安全。也有市民说，大人还好一些，小孩子调皮，喜欢到处乱跑，容易被车撞到，希望相关部门采取措施。

　　记者联系洛浦公园服务中心，工作人员回应称，洛浦公园南岸西苑桥以西段已移交洛龙区管理，建议咨询洛龙区相关部门。

　　记者又咨询了洛龙区城市管理局下属的洛龙区市政园林中心。相关工作人员表示，过街天桥是滨河南路提升改造时由住建部门建设，目前尚未移交至该中心管理，因此暂时无法在天桥下桥处安装阻车桩。不过，他们将尽快实地勘察，研究在公园入口处设置阻车装置的可行性，同时加强日常管理和巡逻，对骑车入园行为进行劝阻和管理。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度...
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
        犹豫一年，9岁男孩近视从150度增至300度。眼科医生提醒：斜视与近视相互影响，切勿“等”掉孩子视力。
  • ·睡觉时突然抖一下咋回事？
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    超400只！孟津黄河...
    新天津桥项目进入...
    洛阳市东升三中高...
    新学年 传薪火【组...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605