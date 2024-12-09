9月6日开始发售！儿童、残疾军人等购买动车组车票“折上折”

5日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，国铁集团对儿童、残疾军人、伤残人民警察、残疾消防救援人员等旅客购票优惠措施进一步优化，动车组列车优惠(待)票价计算基础由公布票价改为执行票价，优惠下限为公布票价的4折，同时优化调整动车组列车儿童票相应席别的优惠幅度。优惠车票9月6日开始发售。

为顺应旅客多样化出行需求、关心关爱特殊群体，国铁集团对儿童、残疾军人、伤残人民警察、残疾消防救援人员等旅客购买动车组车票优惠措施进行优化，将计算基础由公布票价调整为执行票价，优惠票折上折，旅客将享受更多优惠。

按照《铁路旅客运输规程》相关规定——

年满6周岁且未满14周岁的儿童应当购买儿童优惠票；每一名持票成年人旅客可免费携带一名未满6周岁且不单独占用席位的儿童乘车，超过一名时，超过人数应当购买儿童优惠票；免费乘车的儿童单独使用席位时应购买儿童优惠票。

此次优化调整后，动车组列车儿童优惠票按席别享受相应票价优惠，二等座、一等座按“执行票价的5折”方式计价，特等座、优选一等座和商务座按“执行票价的8折”方式计价，动车组卧铺各席别(二等卧、一等卧、动卧、高级动卧等)按“执行票价的7折”方式计价，最低折扣为公布票价的4折，将为亲子出行提供更多方便。

持中华人民共和国残疾军人证、中华人民共和国伤残人民警察证、国家综合性消防救援队伍残疾人员证的人员凭证可购买优待票，动车组列车各席别优待票价按“执行票价的5折”方式计价，最低折扣为公布票价的4折。

儿童、残疾军人、伤残人民警察、残疾消防救援人员等旅客，购买普速旅客列车优惠(待)票的适用范围、计价规则保持不变。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 杨松辰 文/图)