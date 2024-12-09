洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
博物馆经济在洛阳兴起 激活文旅消费新动能
来源: 洛阳网 2025.09.05 18:21
       2025年暑期，洛阳全市博物馆累计接待游客384万人次，同比增长4.6%，整体客流保持稳健增长。值得注意的是，在游客量未出现大幅提升的背景下，洛阳全市博物馆文创营业总额突破1600万元，同比增长60%，显现出“稳客流、强消费”的显著特点。

　　这一“一稳一增”的数据结构，折射出洛阳文旅发展的新趋势——以博物馆为载体，通过文创开发、沉浸式体验等新业态深度融合，正逐步形成一种新型经济形态：博物馆经济。它有效提升了游客体验价值与消费内涵，成为推动文旅产业高质量发展的新动能。

　　夜游提质带动消费，博物馆夜间经济活力凸显

　　晚上9点，洛阳古墓博物馆内依然人流不息。在真实的墓室环境中，游客手持特制灯笼，与NPC互动解谜。一旁的文创商店、茶饮店灯火通明，游客在收银台前排起长队。

　　“这是今年才有的新现象，变化非常明显。”该馆工作人员介绍，去年暑期，该馆夜间只有夜游项目，馆内商家下午5点就闭店了。今年以来，随着夜游项目提质升级，参与者大幅增多，馆内的商家也主动延长营业。如今，游客体验完夜游还能继续逛店购物，博物馆的夜间氛围不输白天。

　　数据同样印证了这一转变。据统计，洛阳古墓博物馆今年暑期接待游客56万人次，虽略低于去年同期，但文创销售额实现405万元，同比翻了两番。

　　“眼下，在洛阳各大博物馆，将馆藏资源与旅游、文化等产业有机融合的博物馆经济已然兴起。这种新的经济形态不仅延长了游客停留时间，更通过丰富业态提升了消费体验，让博物馆成为拉动消费、促进文化传播的新引擎。”洛阳市文物局相关负责人说。

