未来一周洛阳多阴雨天气 气温较前期明显下降

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，受高空低槽东移及副热带高压摆动的共同影响，未来一周我市多阴雨天气，气温较前期明显下降。
具体预报如下：
今天夜里：北部小雨转阴天，南部阴天有小雨。
9月6日(周六)：阴天到多云，南部山区小雨转阴天，气温19℃～27℃。
9月7日(周日)：多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，部分地区有中雨，气温17℃～29℃。
9月8日(周一)：小雨转多云，气温18℃～26℃。
9月9日(周二)：晴天到多云，气温17℃～27℃。
9月10日(周三)：多云到阴天，夜里转阵雨，气温19℃～28℃。
9月11日(周四)：阴天有阵雨，气温20℃～25℃。
9月12日(周五)：阴天到多云，气温21℃～27℃。⑥
