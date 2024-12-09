9月5日，2025年洛阳市庆祝第十个“中华慈善日”暨参与腾讯“久久公益节”活动启动，深入贯彻落实习近平总书记关于慈善工作的重要指示批示精神，全面贯彻《中华人民共和国慈善法》，动员社会各界积极参与慈善活动，推动全市公益慈善事业高质量发展。

2025年洛阳市庆祝第十个“中华慈善日”

暨参与腾讯“久久公益节”活动启动

孙少华讲话 张玉杰主持 王森出席

9月5日，2025年洛阳市庆祝第十个“中华慈善日”暨参与腾讯“久久公益节”活动启动，深入贯彻落实习近平总书记关于慈善工作的重要指示批示精神，全面贯彻《中华人民共和国慈善法》，动员社会各界积极参与慈善活动，推动全市公益慈善事业高质量发展。

中国慈善联合会副会长孙少华出席并讲话，市长张玉杰主持启动仪式。中华慈善总会新闻界志愿者慈善促进工作委员会副总干事刘润然，省慈善联合总会副会长王树山，市领导王森、夏磊、王国辉、张汉智等出席活动。市慈善联合总会会长贺敏介绍我市2024年度慈善工作和2025年“久久公益节”活动安排情况。

孙少华表示，慈善事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，也是扶危济困的德政善举。河洛慈善文化源远流长、博大精深，洛阳人民素有崇德向善、热心公益的优良传统。中国慈善联合会将充分发挥联络动员、政策引导、业务指导等职能作用，加强与河南省、洛阳市慈善组织的协调对接，携手共进，加强合作，共同推进慈善事业高质量发展。

张玉杰向中国慈善联合会、省慈善联合总会和社会各界对洛阳慈善事业的支持表示感谢。他说，各级各部门要迅速行动广泛动员，开展慈善文化“五进”活动，鼓励更多企业和群众参与慈善事业。要公开透明依法治善，加强内部管理，做好信息公开，确保每一笔捐赠能善款善用、发挥最大效益。要深入挖掘善人善事，凝聚更多榜样力量，让崇德向善成为洛阳最鲜明的底色。

活动现场，河南老君山文化旅游集团有限公司等18家爱心企业捐赠款物5535万元。与会人员纷纷通过手机扫码、现金等形式捐款，慷慨解囊、奉献爱心。

今年9月5日是我国第十个“中华慈善日”。9月1日至10日，河南省慈善联合总会联动全省慈善组织参与腾讯公益基金会“久久公益节”活动。我市设置“和美家园豫善同行”“扶弱济困豫善同行”“助老帮扶豫善同行”“教育助学豫善同行”等项目，并发起“市级一起捐”活动，诚邀社会各界扫描“小红花码”捐赠，为洛阳慈善公益事业加油助力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)