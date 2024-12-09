洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

2025年洛阳市庆祝第十个“中华慈善日”暨参与腾讯“久久公益节”活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.05 17:34
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

2025年洛阳市庆祝第十个“中华慈善日”
暨参与腾讯“久久公益节”活动启动
孙少华讲话 张玉杰主持 王森出席

　　9月5日，2025年洛阳市庆祝第十个“中华慈善日”暨参与腾讯“久久公益节”活动启动，深入贯彻落实习近平总书记关于慈善工作的重要指示批示精神，全面贯彻《中华人民共和国慈善法》，动员社会各界积极参与慈善活动，推动全市公益慈善事业高质量发展。

　　中国慈善联合会副会长孙少华出席并讲话，市长张玉杰主持启动仪式。中华慈善总会新闻界志愿者慈善促进工作委员会副总干事刘润然，省慈善联合总会副会长王树山，市领导王森、夏磊、王国辉、张汉智等出席活动。市慈善联合总会会长贺敏介绍我市2024年度慈善工作和2025年“久久公益节”活动安排情况。

　　孙少华表示，慈善事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，也是扶危济困的德政善举。河洛慈善文化源远流长、博大精深，洛阳人民素有崇德向善、热心公益的优良传统。中国慈善联合会将充分发挥联络动员、政策引导、业务指导等职能作用，加强与河南省、洛阳市慈善组织的协调对接，携手共进，加强合作，共同推进慈善事业高质量发展。

　　张玉杰向中国慈善联合会、省慈善联合总会和社会各界对洛阳慈善事业的支持表示感谢。他说，各级各部门要迅速行动广泛动员，开展慈善文化“五进”活动，鼓励更多企业和群众参与慈善事业。要公开透明依法治善，加强内部管理，做好信息公开，确保每一笔捐赠能善款善用、发挥最大效益。要深入挖掘善人善事，凝聚更多榜样力量，让崇德向善成为洛阳最鲜明的底色。

　　活动现场，河南老君山文化旅游集团有限公司等18家爱心企业捐赠款物5535万元。与会人员纷纷通过手机扫码、现金等形式捐款，慷慨解囊、奉献爱心。

　　今年9月5日是我国第十个“中华慈善日”。9月1日至10日，河南省慈善联合总会联动全省慈善组织参与腾讯公益基金会“久久公益节”活动。我市设置“和美家园豫善同行”“扶弱济困豫善同行”“助老帮扶豫善同行”“教育助学豫善同行”等项目，并发起“市级一起捐”活动，诚邀社会各界扫描“小红花码”捐赠，为洛阳慈善公益事业加油助力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度...
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
        犹豫一年，9岁男孩近视从150度增至300度。眼科医生提醒：斜视与近视相互影响，切勿“等”掉孩子视力。
  • ·睡觉时突然抖一下咋回事？
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    超400只！孟津黄河...
    新天津桥项目进入...
    洛阳市东升三中高...
    新学年 传薪火【组...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605