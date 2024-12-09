科普盛宴等您来！洛阳将举办科普嘉年华活动

9月6日，首个全国科普月到来之际，2025年洛阳市“全国科普月”活动启动仪式暨科普嘉年华活动将在隋唐城遗址植物园西门广场举办，为市民带来一场精彩的科普盛宴。

9月6日，首个全国科普月到来之际，2025年洛阳市“全国科普月”活动启动仪式暨科普嘉年华活动将在隋唐城遗址植物园西门广场举办，为市民带来一场精彩的科普盛宴。

该活动由洛阳市科协主办，启动时间为上午9点30分。活动设置现代科技、农业科技、科教文化、青少年科技教育、卫生健康、应急科普、科普互动等7大展区、60余个科普展项，以及舞台科普剧表演等。

在现代科技展区，无人驾驶拖拉机、无人机蜂群、机器狗天团等惊艳登场；在科教文化展区，蜥蜴、蛇、甲虫、守宫、蜘蛛相约上演“爬宠总动员”；在科普互动展区，龙卷风、空气炮、电动鸟、梦幻无人机等趣味科普课程开启科学探索之旅。此外，活动还设置传统文化、应急救援、自然地理、健康保健等众多科普展示项目，满足不同年龄段市民的科普需求。

活动期间，现场展陈区还将设置科普秀打卡点，参加活动的市民集齐6个打卡点美图并转发朋友圈，便可获赠精美小礼品并优先参加科普互动实验课程。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郭逸心 文/图）