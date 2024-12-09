保障洛阳市民安全用药！看专业人员如何对药品抽样检验

本周是全国药品安全宣传周。洛报融媒记者从洛阳市产品质量检验检测中心药品检验检测研究所化学室了解到，作为保障安全用药的“第一道防线”，其主要对洛阳市场售卖的抗生素、化学制剂等药品进行抽样检验。5日，洛报融媒记者来到该所进行详细了解。

走进化学室，身着白大褂的检验人员正在操作各种精密仪器，这里承担着药品的性状、鉴别、检查、含量测定等多项关键检验任务。工作人员将待测样品的名称、批号、有效期、厂家、规格等项目逐一核对后，按程序按标准进行各项检验。

第一步：性状观察，药品的“第一印象”

药品的性状检验是检测工作的基础环节。检验人员通过肉眼观察药品的色泽、外形，嗅闻气味，必要时进行溶解性试验。“比如药片是否光滑、有无斑点，液体制剂是否澄清、有无异物等，这些直观判断往往能第一时间发现异常。”检验人员说。

第二步：鉴别实验，验证药品“真实身份”

鉴别是确认药品成分的关键步骤。检验人员利用化学试剂反应、光谱分析、色谱分析等多种方法，判断药品的主要成分是否符合标准规定，通过科学手段“锁定”药品的真实身份，确保成分准确、真实，防止假冒伪劣药品流入市场。

第三步：检查项目，严控有害杂质

药品中可能存在的杂质、残留溶剂、重金属等是检查的重点。通过精密仪器分析，检验人员对药品中的各类杂质进行定量检测，筛选不合格样品，保证用药安全。

第四步：含量测定，精准把控“药效核心”

含量测定是评价药品有效性的核心环节。“含量过低可能疗效不足，含量过高则易引发副作用，所以这一步至关重要。”工作人员说。检验人员通常采用容量法、光谱法和色谱法等多种分析方法，精确测量药品中有效成分的含量，确保患者吃到既有用又安全的“放心药”。