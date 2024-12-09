“法治护航清朗河南，网络安全扎根基层”——洛阳市开展网络安全普法讲座

为贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，深入推进“清朗河南”建设，有效提升基层网络安全和网络法治意识，按照省委网信办工作安排部署，2025年9月1日至3日，河南省网络安全科技馆一级讲解员王曼以《认识网络风险，筑牢安全防线》为题，先后赴我市涧西区、洛龙区、孟津区开展网络安全与法治化科普讲座，讲授网络安全现状及案例分析，健全网络法律体系、筑牢网络安全意识防线等方面内容，并开展网络安全知识抢答、网络法律知识抢答等互动交流环节。

为贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，深入推进“清朗河南”建设，有效提升基层网络安全和网络法治意识，按照省委网信办工作安排部署，2025年9月1日至3日，河南省网络安全科技馆一级讲解员王曼以《认识网络风险，筑牢安全防线》为题，先后赴我市涧西区、洛龙区、孟津区开展网络安全与法治化科普讲座，讲授网络安全现状及案例分析，健全网络法律体系、筑牢网络安全意识防线等方面内容，并开展网络安全知识抢答、网络法律知识抢答等互动交流环节。讲座内容丰富，讲解深入浅出，让广大基层干部群众对正确认识并防范网络安全风险有了更加全面的认识。

近年来随着网络技术的快速发展，网络安全形势呈现出复杂化、多元化的特征，基层单位作为互联网的末梢节点，安全防护水平往往相对薄弱，更容易成为攻击者突破网络安全防线的切入点。本次网络安全与法治化科普讲座有效提升了基层干部群众网络安全和法治意识，以及针对网络安全风险防范和科学应对的能力，为基层干部群众了解当前网络安全风险形势，学习互联网领域法律法规，采取有效手段筑牢网络安全防线等起到了良好的促进作用。