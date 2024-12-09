安全感满满！洛阳多部门护航“幸福上学路”

校门口道路实施缓坡改造，方便家长电动车通行；原有停车位升级为“即停即走”临时停车带，有效缓解高峰时段拥堵；门前加装坚固金属防护栏，科学引导人流，防止聚集，保障安全……近日，在洛龙区未来小学门前，多项贴心改造，让孩子们新学期上学之路变得更加安全、顺畅、有序。

校门口道路实施缓坡改造，方便家长电动车通行；原有停车位升级为“即停即走”临时停车带，有效缓解高峰时段拥堵；门前加装坚固金属防护栏，科学引导人流，防止聚集，保障安全……近日，在洛龙区未来小学门前，多项贴心改造，让孩子们新学期上学之路变得更加安全、顺畅、有序。

新学期伊始，市文明办、市精神文明建设促进中心牵头启动“幸福上学路”文明护航行动，联合公安交管、城市管理等多部门协同发力，聚焦校园周边交通秩序、食品安全、环境治理等重点领域，全面开展巡查整治与优化提升，共同守护学生上下学安全，为广大师生和家长营造了更加安心、文明、和谐的校园周边环境。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 陈志强 摄）