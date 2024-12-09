体验经济：打开消费心空间

体验经济，是服务经济的延伸，其核心在于通过创造差异化的感官、情感与精神体验，让消费者为“过程价值”买单。

沉浸式感受传统文化魅力

刚刚过去的暑期，我市聚焦情绪消费、体验消费，着力发展体验经济，打开消费“心”空间，实现从“满足需求”到“创造需求”的跃迁，助力文旅产业高质量发展。

“汉服+”持续丰富业态

体验汉服文化，打卡历史遗迹，是众多年轻人来洛旅游的“必修课”。随着市场发展，洛阳汉服产业迎来转型升级，一些亮点在暑期的汉服妆造市场尤为明显。

市场主体激增。相关部门近期公布的数据显示，在汉服店较为集中的老城区，目前共有汉服妆造市场主体1360家，是2022年年末的14倍，呈指数级增长。

本土品牌崛起。洛阳已不仅仅是外地汉服的销售地，而是涌现出一批汉服设计工作室和品牌，推出具有“洛阳印记”的原创汉服，提升了产业附加值。

妆造行业专业化。洛阳的妆造服务“卷”出新高度，从简单的盘发到复原“唐风大头”、敦煌飞天造型等复杂妆造，发展速度和质量都令人惊叹。

摄影服务集群化。应运而生了大量专业汉服摄影师，他们熟知洛阳各个景点的最佳拍摄角度和时间，“一站式”跟拍服务延长了消费链条。

未来，我市将进一步优化场景、完善体系，延伸培育“汉服+”业态，为海内外游客打造别具一格的情绪、记忆和共鸣体验。