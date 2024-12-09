洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

百姓呼声 | 这些民生关切，成为一周焦点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2025.09.05 08:34
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　一周以来，洛阳网“百姓呼声”平台共收到网友发帖2000余件，多项民生问题成为焦点：体育公园如何更好服务公众？城市道路能否科学增设电动自行车充电设施？公园“犬患”问题怎样有效治理……这些提问传递着民之所需、民之所盼。对于网友提出的问题，有关部门及时回应，着力推动问题解决，持续提升群众获得感与满意度。

　　市实验小学伊川分校为何不让五年级学生住校

　　网友8月28日投诉：市实验小学伊川分校今年为什么突然通知五年级不让住校了？通知这么突然，完全不考虑家长和学生的负担。

　　伊川县教体局8月31日回复：该学校在六月份放暑假前召开了家委会及五、六年级全体学生家长会，已经告知家长学校宿舍楼床位不够，不能满足学生住宿需求，且入校学生都是划片区域内附近楼盘的居民，故学校不再提供住宿。

　　网友追问：首先，暑假前没接到学校或家委会关于不提供住宿的通知。其次，去年解释四年级不提供住宿后，五、六年级床位完全能满足需求。投资建设的宿舍楼空置，为何不能实行差异化管理，供离校较远的学生住宿？

　　伊川县教体局9月1日回复：学校依据上级招生政策招生，入校学生都是划片区域内附近楼盘的居民，且基本上已经装修入住。结合学校实际情况，仅有的一栋楼(含餐厅和宿舍)主要为学生饮食安全提供保障，不再安排学生住宿。

　　老城区邙山体育公园是否该免费开放

　　网友投诉：位于老城区状元红路定鼎府小区附近的邙山体育公园，是否应该免费开放？这个公园的篮球场、足球场、羽毛球场大门紧锁，承包给一家公司用于营利性经营。这里是附近居民平时运动、健身的好去处，如今突然不对外开放了。希望有关部门尽快解决这个问题，方便群众健身。

　　老城区回复：网友反映的问题已转交给区城管局办理。经了解，邙山体育公园运动场地前期因使用频次高等因素，导致场地、设施损耗严重，在日常活动开展中有较大安全隐患，需有专业养护队伍加强场地日常养护管理。目前，场地及部分设施已由第三方管理公司修缮完毕，为保障周边群众健身活动需求，已于日前进行分时段免费开放，且在运动场地入口处对开放时段进行公告，请合理安排锻炼时间。

　　市公交集团车辆为何不在偃师、孟津运营

　　网友投诉：洛阳市公交集团为什么未在偃师区、孟津区设置运营线路？建议市交通运输局考虑旅游景区发展需求，方便游客观光，方便沿线居民出行，督促市公交集团在小浪底等地设立公交站点。

　　市交通运输局回复：按照2021年撤县划区时市政府政策规定，市公交集团与洛阳交运集团维持原有运营模式，划分区域经营，原中心城区(瀍河区、老城区、西工区、涧西区、洛龙区、伊滨区、高新区)为市公交集团经营区域，孟津区、偃师区及7个县为洛阳交运集团经营区域。待有新的政策规定时，我局再做调整。

　　希望在城市道路边布设电动自行车充电桩

　　网友投诉：希望洛阳市城市管理局在城市道路边角设置电动自行车充电桩，方便市民出行，提升城市品质，目前郑州等地已经布设。

　　市城市管理局回复：两轮电动自行车充电设施的设置，由多部门依据职责分工协同推进。其整体规划、布局、建设、管理等事宜，分别由发改、住建、规划、消防、应急、电力、公安交警等多部门，根据城市发展实际和市民需求共同研究制定方案并协同实施。

　　依据《城市道路管理条例》，城管部门主要是对城市道路的使用进行规范管理，禁止擅自占用城市道路人行道设置各类设施，防止违规占用等行为影响城市正常运转。

　　城市道路的主要功能是保障行人和车辆安全有序通行，其空间规划需统筹考虑交通疏导、消防通道畅通、无障碍设施保护、电力接入及设备维护、安全管理等复杂问题，若在道路上随意布设两轮电动自行车充电桩，会压缩行人通行空间，影响道路正常使用秩序，甚至带来消防安全隐患。

　　洛阳隋唐大运河国家文化公园内“犬患成灾”

　　网友投诉：洛阳隋唐大运河国家文化公园内有不少犬只追逐奔跑，这一现象在北大门充气城堡南草坪儿童游乐区附近尤为突出。由于犬只较多，导致步道、草坪、座椅周边随处可见粪便。洛阳隋唐大运河国家文化公园是市民休闲放松的重要场所，恳请相关部门尽快采取有效措施，营造安全、整洁、舒适的公园环境。

　　洛阳文旅集团回复：洛阳隋唐大运河国家文化公园出入口悬挂的入园须知明确告知禁止携带宠物入园，但是很多入园人员不遵守入园须知。我单位也安排有巡逻人员进行劝阻，由于巡逻人员没有执法权，在劝阻过程中经常产生被动争吵。下一步，我单位将增加禁止携带宠物入园标识，并与警务室沟通禁止宠物入园问题。

　　“呼声”周报

　　收帖2063件 回复率超七成

　　2025年8月26日至2025年9月1日，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子2063件。其中，投诉类1633件、咨询类295件、建议类135件。已回复帖子1471件，回复率为71.3%。

　　在职能部门方面，诉求涉及政府职能部门32个，其中8个回复率为100%；在县区政府方面，诉求涉及县区政府15个，其中3个回复率为100%；在公共服务行业方面，诉求涉及公共服务行业单位28个，其中10个回复率为100%。

如有投诉、咨询、建议，可扫二维码下载“百姓呼声”客户端反映

　　（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度...
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
        犹豫一年，9岁男孩近视从150度增至300度。眼科医生提醒：斜视与近视相互影响，切勿“等”掉孩子视力。
  • ·睡觉时突然抖一下咋回事？
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    超400只！孟津黄河...
    新天津桥项目进入...
    洛阳市东升三中高...
    新学年 传薪火【组...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605