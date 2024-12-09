洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
宜阳县：智慧农业正当时 学习充电不掉队
2025.09.05
　　“以前我的想法是‘短平快’，拿到土地以后3个月要回本，现在我明白了，这种思路行不通！”在近日举办的2025年宜阳县高素质农民培育新产业新业态智慧农业培训班上，宜阳县柳泉镇种植大户张国武分享了自己观念转变的过程。

　　此次培训紧扣“智慧农业”主题，采用“理论+实训”的教学模式，在10天的集中培训中，共有来自全县各乡镇的57名退役军人及农业产业带头人参与学习。

　　三乡镇种植大户郭红娜在培训中找到了解决难题的新思路。她承包的丘陵地长期面临缺水困境，只能通过种植红薯、花椒、大蒜及中草药等耐旱作物取得效益。“上了培训班后，我计划引入农业植保无人机，让田地减少对人工的依赖，并安装小型气象监测和病虫害预警设备，实现早发现、早应对。”郭红娜说。

　　张国武改变了短视观念，决心以长远眼光规划农业发展。他计划从承包的土地中拿出一小块进行试点，引入土壤墒情和微量元素检测等智慧农业设备，通过小范围的试验，慢慢学习和摸索技术，再考虑逐步推广。

　　宜阳县某农业科技服务公司负责人张腾飞很早便涉足智慧农业领域，主营农业无人机等智能设备。“上了培训班后，我认识到公司在智慧农业领域还有很大提升空间，计划将现有无人机技术和运维经验与智慧农业新场景深度结合，实现转型升级。”张腾飞说。

　　宜阳县农业农村局有关负责人表示，此次培训并非传统的农业技术普及，而是一次面向未来的“智慧赋能”，通过培育高素质农民，将先进的智慧农业技术、理念和模式引进来，直接服务农业生产一线，是推动全县农业从“汗水农业”向智慧农业转型升级的关键一步。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 穆造林 文/图）
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
        犹豫一年,9岁男孩近视从150度增至300度。眼科医生提醒：斜视与近视相互影响，切勿"等"掉孩子视力。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
