坚持以党建引领基层高效能治理 为现代化洛阳建设提供坚实支撑

3日至昨日，市委常委、组织部部长张敬华到洛龙区、宜阳县和西工区，调研党建引领基层高效能治理工作。

张敬华先后到洛龙区定鼎门社区、石油社区以及宜阳县香鹿山镇香泉村、西工区政务服务中心等地，详细了解村(社区)党组织后备力量储备、基层网格治理、乡(邻)里中心及大数据治理平台建设运营等情况，并召开基层党员干部座谈会面对面听取意见建议。

张敬华强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述和在河南考察时的重要讲话精神，全面落实省委、市委部署要求，推动党建引领基层高效能治理各项任务落地见效。要建强基层党组织，提前谋划村级组织换届工作，借鉴好省试点经验，选优配强基层治理带头人队伍，抓好软弱涣散村党组织整顿转化，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。要全面推行“党建+网格+大数据”治理模式，优化网格划分、配强网格力量、规范网格运行，健全线上线下问题收集办理机制，持续提升基层精细化治理、精准化服务水平。要积极探索创新，多措并举激励基层干部担当作为，充分调动群众参与基层治理的积极性、主动性、创造性，建好用好“三自”组织，打造共建共治共享的基层治理格局，着力为现代化洛阳建设提供坚实支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）