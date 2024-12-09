洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市社会科学界联合会第五次代表大会召开
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.05 08:14
　　昨日，洛阳市社会科学界联合会第五次代表大会召开，来自各条战线的社会科学工作者代表共聚一堂，共商我市哲学社会科学繁荣发展大计。

　　省社科联党组书记、主席李庚香，市委副书记、政法委书记王森出席并讲话。市领导徐超文、雷雪芹、任丽君、魏险峰等参加。

　　李庚香代表省社科联向大会召开表示祝贺，对洛阳社科工作取得的成效给予充分肯定。他说，近年来，洛阳市社科联在洛阳市委市政府的正确领导下，团结带领全市广大社科工作者，积极担当作为、勇于开拓创新，在理论宣传宣讲、社科理论研究、智库作用发挥、社科知识普及等方面做了大量卓有成效的工作，为洛阳经济社会发展作出了重要贡献，也为全省社科界提供了许多可复制、可推广的宝贵经验。希望洛阳广大社科工作者聚焦首要任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；服务中心大局，努力提高服务地方经济社会发展的能力和水平；凝聚社科力量，以高质量社科普及活动不断满足人民群众精神文化需求；强化自身建设，努力开创社科工作新局面。希望洛阳市社科联进一步发挥党和政府联系广大社科工作者的桥梁和纽带作用，切实担负新的文化使命，坚定信心、守正创新，砥砺前行、接续奋斗。

　　王森代表市委市政府对大会召开表示祝贺，向全市广大社科工作者致以诚挚问候。他指出，全市社科工作者要坚持培根铸魂，坚持马克思主义指导地位，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究阐释，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；服务中心大局，充分发挥专业优势，加快推进研究成果转化，更好推动洛阳高质量发展；传承优秀文化，深化河洛文化研究，丰富优秀传统文化表达方式，让优秀传统文化在潜移默化中成风化人；推动社科普及，构建社科普及网络，用“青言青语”讲好社科知识，增强社科普及的针对性、实效性；弘扬优良学风，提高学术道德修养，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，真正把学问写在河洛大地上、写进群众心坎里。各级党委政府要重视社科人才队伍建设，为哲学社会科学发展创造良好环境。社科联组织要加强自身建设，强化服务意识，努力成为广大哲学社会科学工作者的“温馨之家”。

　　张延峰代表市社科联第四届委员会作工作报告。市妇联代表我市人民团体致贺词。大会选举张延峰为洛阳市社科联第五届委员会主席。

　　圆满完成各项议程后，大会于昨日下午闭幕。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 赵晨熹）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
