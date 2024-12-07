江凌调研钢制家具产业发展工作

4日，市委书记江凌深入伊滨区部分钢制家具企业调研，并召开座谈会，专题研究钢制家具产业转型升级工作。

江凌在调研钢制家具产业发展工作时强调

做大规模 做强能力 做优生态

加快推动钢制家具产业转型升级

4日，市委书记江凌深入伊滨区部分钢制家具企业调研，并召开座谈会，专题研究钢制家具产业转型升级工作。

洛阳是全国重要的钢制家具产业基地，集聚了一批钢制家具制造企业。在安之星智能科技有限公司、星都家具有限公司，江凌详细了解电商运营、市场拓展等情况，鼓励企业强化互联网思维，持续发力跨境电商、直播电商等平台经济，拓展销售渠道，加快产品出海，着力塑造新动能新优势。炎恩家具制造有限公司推出家居化定制产品，抢占海内外市场。江凌指出，要顺应市场需求和青年群体审美取向，加快产品更新迭代，推出更多个性化家居产品，不断提高产品附加值和美誉度。在合丰办公家具公司、花都家具集团，江凌走进生产一线，察看智能装备应用、绿色喷涂工艺等情况，指出要强化创新驱动、数智赋能和绿色转型，大力培育发展新质生产力，有效提高企业质量、效益和竞争力。

随后，江凌主持召开座谈会，听取伊滨区、偃师区钢制家具产业发展情况汇报。洛阳钢制家具协会和部分企业负责人先后发言，围绕产业发展面临的困难问题提出意见建议。江凌认真听取发言，要求有关部门认真研究解决。

江凌在讲话中指出，钢制家具产业具有广阔发展前景，正处在加快转型升级、实现高质量发展的关键阶段。市委市政府高度重视钢制家具产业发展，将进一步加大政策扶持力度，引导企业坚持以创新引领发展，加快向家居化、智能化、绿色化转型升级，持续走好以电商营销为主导的产销一体化发展路径，不断提升洛阳钢制家具产业品牌影响力和核心竞争力。要加快做大产业规模，整合资源要素，拓展发展空间，加快园区建设，推动一批有基础、有优势、成长性好的中小企业尽快发展壮大。要加快做强核心能力，更加注重提升研发设计水平，大力实施企业“三化”改造，培育做大电商平台，优化布局物流体系，完善货物通关流程，培育叫响产业品牌，不断提升钢制家具产业创新、营销、制造能力。要加快优化产业生态，持续营造包容宽松的发展环境，多措并举帮助企业解决人才、融资等实际问题，更好发挥行业协会作用，着力做大做强钢制家具产业集群。广大民营企业家要坚定发展信心，拓展视野格局，把准行业趋势，不断增强创新意识、品牌意识和企业文化意识，专心致志发展实业，更好引领钢制家具产业转型升级、高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)