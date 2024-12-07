阅兵现场， 有咱洛阳人的身影

9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京隆重举行，天安门广场举行盛大阅兵仪式。此次阅兵，不仅有洛阳籍官兵参加受阅，以昂扬的姿态接受党和人民的检阅，还有洛阳先进模范人物代表受邀现场观礼。

长笛奏响爱国强音

在阅兵式上，新中国阅兵史上规模最大的军乐团携新曲目、新编排、新配置，接受党和人民检阅。洛阳市涧西区天津路街道厂前二社区的小伙儿庄严，就是这支队伍中的一员。

当天上午，庄严的父亲庄轶晓和家人早早守在电视机前。当镜头扫过训练有素的联合军乐团时，他们一眼就看到了演奏长笛的儿子。

看着身姿挺拔、专心演奏的儿子，庄轶晓骄傲地说：“孩子能参加阅兵，是我们全家的自豪！”

2017年，庄严以优异成绩考入河北美术学院书法专业，但军营的召唤始终萦绕心头。2019年9月，还在读大学的他毅然选择入伍，凭借扎实的音乐功底成为北京某部军乐队成员。今年4月，经过层层选拔，他凭借出色技艺，成为此次阅兵联合军乐团的一员。

军乐团被称为阅兵式的“节拍器”，受阅官兵基本都要踩着他们的节奏。阅兵集训期间，庄轶晓每次接到庄严的电话，都会叮嘱他：“别怕苦，一定要出色完成任务。”

前不久，庄严的奶奶脑梗住院，家人为了让他安心训练，一直没敢告诉他。“老人目前已经康复。”庄轶晓说，希望孩子在部队遵守纪律、刻苦训练，用实际行动为家乡增光添彩。