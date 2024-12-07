4日上午，市委书记江凌专题调研城市工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实全市城市提质工作会议部署，坚持以人为本，持续完善城市功能品质，让城市更好地聚合资源、造福群众、服务发展，为现代化洛阳建设提供坚实支撑。

4日上午，市委书记江凌专题调研城市工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实全市城市提质工作会议部署，坚持以人为本，持续完善城市功能品质，让城市更好地聚合资源、造福群众、服务发展，为现代化洛阳建设提供坚实支撑。

洛龙区关林街道石油社区是我市完整社区建设试点。江凌走进社区邻里中心、养老服务中心、托育中心、邻里市集，察看各类便民服务项目建设运营情况。他指出，加快建设完整社区，是中央城市工作会议作出的重要部署。要准确把握完整社区的内涵要义，坚持目标导向和问题导向相结合，聚焦空间分割、设施老旧、服务缺失、治理薄弱等问题短板，通过组团连片改造解决社区服务空间不足问题，积极盘活闲置资源破解资金短缺瓶颈，建好邻里中心等载体，导入社区服务项目，引导建立群众“三自”组织有效提升基层治理效能。要坚持以人为本，深入走访调研，找准社区群众需求，精准设置养老、托育、文化、体育等社区嵌入式服务设施，加快构建城市便民生活圈。

在定鼎门遗址博物馆，江凌察看内部空间利用情况，研究展陈空间拓展、动线设计优化等工作，指出要进一步创新思维理念，通过改造提升打造隋唐洛阳城遗址博物馆，更好展示盛世隋唐气象。要结合推进隋唐洛阳城中轴线保护展示利用工作，加强项目策划，通过定鼎门遗址“入城仪式”、天街沉浸式体验业态的打造，让游客更直观、沉浸式地感受古都洛阳厚重的历史文化。

市委市政府以推进城市更新为重要抓手，正在谋划实施滨河北路改造提升、玄武门大街贯通提升等一批重点项目，加快补齐城市基础设施短板。江凌实地察看滨河北路改造提升老城区段、玄武门大街西延等项目谋划情况，与辖区负责同志围绕线型优化等进行实地勘察。他指出，要把握政策机遇，积极回应群众关切，加快打通骨干路网堵点断点，进一步提升洛北地区东西向交通通达性。要坚持“微改造”理念，因地制宜优化断面结构和重点区段设计方案，推动一批具备条件的项目尽快开工，更好满足人民美好生活需要。江凌还察看了新改造完工的玄武门大街老城区段。

在老城区隋唐里文商旅特色街区，江凌察看了新业态引进、街区改造提升和网红小店运营等工作。他指出，要坚持文商旅特色街区定位，强化东西横向动线贯通，突出时尚工业风设计，植入时尚文化元素，着力营造美学空间，引进培育更多有引流效应的网红小店，凸显精致的烟火气、都市的松弛感，增强对消费者特别是青年消费群体的吸引力。

张玉杰、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)