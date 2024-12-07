洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

张玉杰主持召开市政府常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.04 22:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

张玉杰主持召开市政府常务会议
研究融入服务全国统一大市场建设、政务服务优化提升、促进高质量就业创业工作

　　4日，市长张玉杰主持召开市政府常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，研究融入服务全国统一大市场建设、政务服务优化提升、促进高质量就业创业等工作。

　　会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《促进民营经济健康发展、高质量发展》等精神，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，坚持和落实“两个毫不动摇”，坚决破除民营企业依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争的各种障碍。要聚焦关键环节，健全涉企优惠政策直达快享机制，提升惠企政策精准度和实效性，进一步构建亲清政商关系，让广大民营企业发展信心更足、动能更强。要健全涉企问题收集—办理—反馈—跟踪回访闭环机制，着力解决拖欠民营企业账款等问题，千方百计帮助企业聚合创新要素、降低融资成本、引进高端人才，引导民营企业加强自主创新、转变发展方式，推动有基础、有潜力的民营企业做强做优做大。

　　会议按照全省融入服务全国统一大市场建设工作部署，研究市场准入壁垒清理整治攻坚等10项工作方案，强调要提升政治站位，吃透精神实质，把思想统一到中央和省委省政府决策部署上来，自觉从全局谋划一域、以一域服务全局。要压实主体责任，全面落实“五统一、一开放”基本要求，聚焦市场准入壁垒清理整治、企业便利迁移、招标投标领域改革、物流降本增效等10个重点事项开展集中攻坚。要抢抓政策机遇，强化对接争取，主动开展跨区域产业合作，带动各类生产要素高效配置、有效集聚，在加快融入全国统一大市场中推动高质量发展。

　　会议研究了政务服务优化提升工作，强调要以“高效办成一件事”为牵引，加强部门协同和服务集成，优化窗口结构，简化办事流程，及时解决群众诉求，持续优化营商环境，强化跟踪督办，切实增强企业和群众获得感、满意度。

　　会议研究了促进高质量就业创业工作，强调要千方百计稳企拓岗，搭建人才精准匹配桥梁，培育壮大平台经济、新文旅等新业态，推动高质量充分就业提质扩容。要健全联动机制，强化创业支持保障，提升职业技能培训质量，培育就业创业的优良生态。

　　会议还研究了其他事项。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度...
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
        犹豫一年，9岁男孩近视从150度增至300度。眼科医生提醒：斜视与近视相互影响，切勿“等”掉孩子视力。
  • ·睡觉时突然抖一下咋回事？
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    超400只！孟津黄河...
    新天津桥项目进入...
    洛阳市东升三中高...
    新学年 传薪火【组...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605