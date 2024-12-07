张玉杰主持召开市政府常务会议

4日，市长张玉杰主持召开市政府常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，研究融入服务全国统一大市场建设、政务服务优化提升、促进高质量就业创业等工作。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《促进民营经济健康发展、高质量发展》等精神，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，坚持和落实“两个毫不动摇”，坚决破除民营企业依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争的各种障碍。要聚焦关键环节，健全涉企优惠政策直达快享机制，提升惠企政策精准度和实效性，进一步构建亲清政商关系，让广大民营企业发展信心更足、动能更强。要健全涉企问题收集—办理—反馈—跟踪回访闭环机制，着力解决拖欠民营企业账款等问题，千方百计帮助企业聚合创新要素、降低融资成本、引进高端人才，引导民营企业加强自主创新、转变发展方式，推动有基础、有潜力的民营企业做强做优做大。

会议按照全省融入服务全国统一大市场建设工作部署，研究市场准入壁垒清理整治攻坚等10项工作方案，强调要提升政治站位，吃透精神实质，把思想统一到中央和省委省政府决策部署上来，自觉从全局谋划一域、以一域服务全局。要压实主体责任，全面落实“五统一、一开放”基本要求，聚焦市场准入壁垒清理整治、企业便利迁移、招标投标领域改革、物流降本增效等10个重点事项开展集中攻坚。要抢抓政策机遇，强化对接争取，主动开展跨区域产业合作，带动各类生产要素高效配置、有效集聚，在加快融入全国统一大市场中推动高质量发展。

会议研究了政务服务优化提升工作，强调要以“高效办成一件事”为牵引，加强部门协同和服务集成，优化窗口结构，简化办事流程，及时解决群众诉求，持续优化营商环境，强化跟踪督办，切实增强企业和群众获得感、满意度。

会议研究了促进高质量就业创业工作，强调要千方百计稳企拓岗，搭建人才精准匹配桥梁，培育壮大平台经济、新文旅等新业态，推动高质量充分就业提质扩容。要健全联动机制，强化创业支持保障，提升职业技能培训质量，培育就业创业的优良生态。

会议还研究了其他事项。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)