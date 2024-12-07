传递九三阅兵画面！“洛阳智造”建功“中国排面”

“能成为国家盛典的记录传播者，我为‘洛阳智造’感到骄傲！”4日，回想起产品应用在九三阅兵现场的场景，洛阳瑞光影视光电技术有限公司总经理马健依旧掩饰不住内心激动。

应用于阅兵现场的监视器

“能成为国家盛典的记录传播者，我为‘洛阳智造’感到骄傲！”4日，回想起产品应用在九三阅兵现场的场景，洛阳瑞光影视光电技术有限公司总经理马健依旧掩饰不住内心激动。

9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会隆重举行，直播转播海内外观众收视创历史新高。洛阳瑞光影视光电技术有限公司自主研发的“铠甲一号”监视器应用于直播环节，为世界精准呈现震撼、出彩的“中国排面”。

“整齐的橄榄绿、流动的国旗红、翱翔的空军灰……国内外观众能看到现场直播震撼的构图、清晰的画面、精准的色彩，监视器的贡献密不可分。”马健说。

马健介绍，监视器是影视摄制、现场直播的“质检师”，负责对构图、焦点、色彩、亮度等数十个指标进行现场把关，确保画面清晰、真实、流畅。为高质量直播此次阅兵实况，中央电视台动用电影级移动拍摄设备，“铠甲一号”监视器被应用在了包括固定、跟拍、摇臂在内的多个关键机位中，以“看得清、呈现准、运行稳”等诸多优势性能，高水平完成直播任务。

其中，该产品峰值亮度达2000尼特(光亮度单位)，是市面普通监视器的3倍以上，有效克服强光反射产生的“蒙雾”现象，使画面更加清晰可见。产品搭配铝镁合金导热部件和气压减震设计，在40度以上高温环境中，或在50公分高度摔落后依然能够正常运行。产品采用广色域液晶面板，支持DCI-P3电影级色域和HDR显示，忠实还原色彩的同时，高光不过曝、暗部有细节，层次清楚而丰富。

“尤其是，此次阅兵全程户外拍摄，对设备的稳定性要求极高，不容有任何闪失。经过近两个月的高强度、长时间使用，‘铠甲一号’监视器以零故障的优异成绩，获得了拍摄团队的高度评价。”马健自豪地说。

洛阳瑞光光电是一家集综合型监视器产品研发、生产等为一体的高新技术企业。近年来，企业在色彩管理、极端环境使用等方面开发出34项专利技术，牵头起早我国广播电视行业首部有关监视器颜色管理的执行标准《节目制播用高清晰度电视图像监视器色彩校准指南》，推出的“瑞鸽”品牌监视器凭借高可靠性和色彩准确度，广泛应用于国内外影视、短剧、新媒体的前期拍摄、后期制作以及节目播出全流程。从2015年“九三胜利日大阅兵”、北京奥运会直播现场，到联合国总部大楼、央视春晚等重大项目，再到《西线无战事》等美国奥斯卡获奖作品，一个个定格经典瞬间的影视工程，均有该企业监视器的贡献。

“建功九三阅兵直播，是‘洛阳智造’实力和技术的充分体现。”马健说，“未来，我们将继续坚守品质和创新，在更多国家重要时刻书写精彩篇章，让‘洛阳智造’监视器走向世界、享誉全球。”（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）