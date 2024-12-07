洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
平均降雨量超50毫米 洛阳发布最新防范应对通知
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.04 20:23
　　4日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，9月2日以来洛阳市平均降雨量已超50毫米，洛阳市防办发布进一步做好本轮降雨过程防范应对工作的通知。

　　9月2日以来，洛阳市大部分地区出现降雨天气过程，截至4日下午全市平均降雨量为55.5毫米，100毫米以上有25个站，50毫米以上有153个站。

　　此轮降雨过程覆盖范围广，累积雨量较大且与前期雨区高度重叠，秋雨秋汛防汛任务重。洛阳市防办要求，各级各有关部门要切实强化风险意识、底线思维，因地制宜科学采取防汛措施，最大限度减轻灾害损失。

　　加密监测预警研判。密切监视天气发展变化趋势，及时组织多部门联合会商，精准研判雨水情发展态势和防汛风险，广泛发布预警信息，特别要做好偏远山区地区临灾预警。

　　突出防范工作重点。充分认识到地质灾害发生的滞后性、突发性等特点规律，调动和发挥基层群防群测员作用，严密巡查排查，发现异常情况立即报告并妥善处置。重点抓好中小河流洪水、中小水库安全度汛、城市内涝、农田渍涝等防范措施落实。加强河道滩区、山洪和地质灾害易发区、高陡边坡、低洼下凹空间、交通干线、施工工地、涉山涉水旅游景区、农家乐、养老院、医院、学校等重点部位管控，提前果断组织受威胁群众转移避险。

　　预置救援力量物资。针对重要部位、重大风险隐患点和薄弱环节，提前预置抢险救援装备和物资，统筹好专业和社会救援力量，做好应急值班备勤工作，增强抢险救援的及时性、准确性、实效性。

　　统筹做好抗旱减灾。严格执行24小时领导带班和防汛值班制度，及时了解掌握汛情、险情、灾情相关信息。坚持防汛抗旱两手抓，利用当前降雨有利时机，精准测算、精细调度，加强水工程调度和雨洪资源利用，确保饮水安全、粮食生产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
    		•
    		 
