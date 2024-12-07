9月6日，洛阳部分公交IC卡人工充值网点暂停营业

今日，洛阳公交集团微博发布消息称，因中原银行于2025年9月6日(周六)00:00至9月7日(周日)8:00进行系统优化升级，系统升级期间，中原银行各营业网点将暂停对外业务办理。
今日，洛阳公交集团微博发布消息称，因中原银行于2025年9月6日(周六)00:00至9月7日(周日)8:00进行系统优化升级，系统升级期间，中原银行各营业网点将暂停对外业务办理。公交集团结算中心IC卡人工充值点业务办理将受到影响，因此部分IC卡人工充值网点9月6日暂停营业一天，给您带来的不便，敬请谅解。
