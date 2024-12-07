洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市开展烟花爆竹“打非”专项行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.04 17:31
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　3日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，洛阳市已启动开展烟花爆竹“打非”专项行动，通过强化源头管控、部门联动执法、全民参与监督等举措，严厉打击烟花爆竹非法生产、运输、储存等行为。专项行动将持续至明年4月初。

　　强化源头管控。聚焦城乡接合部、行政区域交界地带等高危区域，将出租房屋、闲置厂房、废弃养殖场等隐蔽场所列为重点排查对象，对重点区域开展“地毯式”排查。采用“网格化+信息化”监管模式，建立分片包联机制，对掌握烟花制作技术的重点人群建立台账、动态管理。通过无人机巡查、大数据分析等科技手段，提升隐患发现能力，确保“早发现、早处置”。

　　部门联动执法。由洛阳市安防委统筹应急管理、公安、交通运输、市场监管等多部门力量，应急管理部门强化经营环节监管，公安部门严厉打击非法生产、储存、运输等行为，交通运输部门加强危运车辆运输烟花爆竹的管理，市场监管部门严厉打击销售超标违禁产品行为。

　　全民参与监督。畅通举报渠道，严格落实举报奖励制度，严格执行保密制度，对查证属实的举报线索，给予举报人奖励。通过张贴通告、流动宣传车、村组大喇叭等方式开展全覆盖宣传。市安防委办公室定期曝光典型案例，用“身边事”教育“身边人”，引导群众自觉抵制非法烟花爆竹。

　　烟花爆竹“打非”举报电话：110(公安)、12350(安全生产举报)、12345(政务服务便民热线)。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度...
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
        犹豫一年，9岁男孩近视从150度增至300度。眼科医生提醒：斜视与近视相互影响，切勿“等”掉孩子视力。
  • ·睡觉时突然抖一下咋回事？
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    新天津桥项目进入...
    洛阳市东升三中高...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605