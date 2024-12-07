洛阳市开展烟花爆竹“打非”专项行动

3日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，洛阳市已启动开展烟花爆竹“打非”专项行动，通过强化源头管控、部门联动执法、全民参与监督等举措，严厉打击烟花爆竹非法生产、运输、储存等行为。专项行动将持续至明年4月初。

强化源头管控。聚焦城乡接合部、行政区域交界地带等高危区域，将出租房屋、闲置厂房、废弃养殖场等隐蔽场所列为重点排查对象，对重点区域开展"地毯式"排查。采用"网格化+信息化"监管模式，建立分片包联机制，对掌握烟花制作技术的重点人群建立台账、动态管理。通过无人机巡查、大数据分析等科技手段，提升隐患发现能力，确保"早发现、早处置"。 部门联动执法。由洛阳市安防委统筹应急管理、公安、交通运输、市场监管等多部门力量，应急管理部门强化经营环节监管，公安部门严厉打击非法生产、储存、运输等行为，交通运输部门加强危运车辆运输烟花爆竹的管理，市场监管部门严厉打击销售超标违禁产品行为。 全民参与监督。畅通举报渠道，严格落实举报奖励制度，严格执行保密制度，对查证属实的举报线索，给予举报人奖励。通过张贴通告、流动宣传车、村组大喇叭等方式开展全覆盖宣传。市安防委办公室定期曝光典型案例，用"身边事"教育"身边人"，引导群众自觉抵制非法烟花爆竹。 烟花爆竹"打非"举报电话：110(公安)、12350(安全生产举报)、12345(政务服务便民热线)。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）