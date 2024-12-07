降雨量将达50毫米以上！洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警

洛阳市气象台9月4日15时34分发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时，老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区降雨量将达50毫米以上，请注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。 洛阳市气象台9月4日15时34分发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时，老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区降雨量将达50毫米以上，请注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。 防御指南： 1.进入暴雨戒备状态，居民关注暴雨最新消息和防御通知。 2.政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作。 3.学校、幼儿园采取适当措施，保证在校学生和幼儿安全。 4.驾驶人员、行人及骑行人员应避开积水点通行，不要贸然涉水前行，避免在桥底、涵洞等低洼易涝等危险区域避雨。 5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。 按照气象灾害预警信号发布与传播办法，暴雨预警信号分为四级：蓝色、黄色、橙色、红色。 暴雨蓝色预警信号：12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。 遇到暴雨，大家应立即到室内避雨，不要在高楼下停留，也不要在大型广告牌下躲雨或停留，以免被坠落的物品砸伤。在积水中行走要注意观察，防止跌入窨井或坑、洞中。 城市暴雨容易出现路面积水，出行时行人遇到此情况，要及时下车向高处转移，司机驾车应避开积水路段。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）