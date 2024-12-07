洛阳启动2025年度河南省“科技副总”申报工作

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳即日起启动2025年度河南省“科技副总”申报工作。

“科技副总”服务企业制度旨在鼓励高校院所及其他具有研发能力的事业单位人才到企业兼任“科技副总”，助力培育新质生产力和现代化产业体系建设。今年“科技副总”工作聚焦河南重点培育的“7+28+N”产业链群，重点支持电子信息、先进装备、新材料、新能源、生物医药、现代食品、节能环保等产业集群相关企业，优先向建有省级及以上科技创新平台的各类创新型企业组织选派。

今年“科技副总”申报条件包括：具有一定科研创新能力、不担任管理岗位(职务)的专业技术人员，原则上应当具有博士学位或正高级以上专业技术职称，初聘年龄一般不超过55周岁；能够在省内同一企业工作不少于两年，且每年原则上不少于90天；具有与企业主营业务相关的工作经验，近三年内无任何不良记录，等等。

目前，洛阳已整理汇总了《洛阳市“科技副总”需求汇总表》。需求企业和“科技副总”对接成功后，可登录河南省科技服务综合体信息管理平台，在线填写申请表并上传由相关材料，截止时间为9月23日。相关申请经各县区科技管理部门审核后将报送至市科技局。咨询电话，0379-63910358。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）