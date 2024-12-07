橙色预警！洛阳这些地区需持续防范地质灾害

4日早晨，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，受持续降雨影响，今日8时至20时，孟津区白鹤镇为地质灾害橙色预警地区，发生地质灾害的可能性大；孟津区局部、洛龙区局部、新安县局部、栾川县局部、嵩县局部、汝阳县局部、宜阳县局部为地质灾害黄色预警地区，发生地质灾害的可能性较大，需持续加大防范力度。

4日早晨，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，受持续降雨影响，今日8时至20时，孟津区白鹤镇为地质灾害橙色预警地区，发生地质灾害的可能性大；孟津区局部、洛龙区局部、新安县局部、栾川县局部、嵩县局部、汝阳县局部、宜阳县局部为地质灾害黄色预警地区，发生地质灾害的可能性较大，需持续加大防范力度。 4日早晨，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，受持续降雨影响，今日8时至20时，孟津区白鹤镇为地质灾害橙色预警地区，发生地质灾害的可能性大；孟津区局部、洛龙区局部、新安县局部、栾川县局部、嵩县局部、汝阳县局部、宜阳县局部为地质灾害黄色预警地区，发生地质灾害的可能性较大，需持续加大防范力度。 ●镇(乡)地质灾害气象风险预警 (一)橙色预警区域：孟津区(1个区，1个乡镇) 1.孟津区：白鹤镇 (二)黄色预警区域：孟津区、洛龙区、新安县、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县(7个县区，46个乡镇/街道) 1.孟津区：河图街道、河源街道、康乐街道、横水镇、常袋镇、小浪底镇 2.洛龙区：辛店街道 3.新安县：北冶镇、青要山镇、石井镇 4.栾川县：白土镇、秋扒乡、栾川乡、叫河镇、陶湾镇、狮子庙镇、三川镇、石庙乡、赤土店镇、耕莘街道、潭头镇 5.嵩县：纸房镇、闫庄镇、黄庄乡、旧县镇、田湖镇、城关镇、德亭镇、大章镇、何村乡、大坪乡、陆浑镇、九皋镇、饭坡镇、木植街乡 6.汝阳县：靳村乡、十八盘乡、柏树乡、三屯镇、付店镇、上店镇、王坪乡、城关镇 7.宜阳县：锦屏镇、兴宜街道、莲庄镇 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）