橙色预警！洛阳这些地区需持续防范地质灾害
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.04 15:40
　　4日早晨，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，受持续降雨影响，今日8时至20时，孟津区白鹤镇为地质灾害橙色预警地区，发生地质灾害的可能性大；孟津区局部、洛龙区局部、新安县局部、栾川县局部、嵩县局部、汝阳县局部、宜阳县局部为地质灾害黄色预警地区，发生地质灾害的可能性较大，需持续加大防范力度。

　　●镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　(一)橙色预警区域：孟津区(1个区，1个乡镇)

　　1.孟津区：白鹤镇

　　(二)黄色预警区域：孟津区、洛龙区、新安县、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县(7个县区，46个乡镇/街道)

　　1.孟津区：河图街道、河源街道、康乐街道、横水镇、常袋镇、小浪底镇

　　2.洛龙区：辛店街道

　　3.新安县：北冶镇、青要山镇、石井镇

　　4.栾川县：白土镇、秋扒乡、栾川乡、叫河镇、陶湾镇、狮子庙镇、三川镇、石庙乡、赤土店镇、耕莘街道、潭头镇

　　5.嵩县：纸房镇、闫庄镇、黄庄乡、旧县镇、田湖镇、城关镇、德亭镇、大章镇、何村乡、大坪乡、陆浑镇、九皋镇、饭坡镇、木植街乡

　　6.汝阳县：靳村乡、十八盘乡、柏树乡、三屯镇、付店镇、上店镇、王坪乡、城关镇

　　7.宜阳县：锦屏镇、兴宜街道、莲庄镇

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
        犹豫一年，9岁男孩近视从150度增至300度。眼科医生提醒：斜视与近视相互影响，切勿"等"掉孩子视力。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
