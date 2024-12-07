受降雨天气影响 新安多个景区临时闭园

4日，新安文旅发布消息称，受降雨天气影响，为保障游客的游览安全，龙潭大峡谷、黛眉山、青要山、汉函谷关、洛阳神仙湾、金斗山、土古洞、大河田园、寺坡山实施临时闭园。
4日，新安文旅发布消息称，受降雨天气影响，为保障游客的游览安全，龙潭大峡谷、黛眉山、青要山、汉函谷关、洛阳神仙湾、金斗山、土古洞、大河田园、寺坡山实施临时闭园。
4日，新安文旅发布消息称，受降雨天气影响，为保障游客的游览安全，龙潭大峡谷、黛眉山、青要山、汉函谷关、洛阳神仙湾、金斗山、土古洞、大河田园、寺坡山实施临时闭园，详情如下：
闭园公告
尊敬的游客朋友：受降雨天气影响，为保障游客的游览安全，龙潭大峡谷、黛眉山、青要山、汉函谷关、洛阳神仙湾、金斗山、土古洞、大河田园、寺坡山自9月4日起，实施临时闭园，恢复开放时间将根据天气情况另行公告。
已成功预约未核销的游客，请通过原购票渠道申请全额退款；未预约的游客，请及时调整行程。您可以通过景区官方微信公众号、官方抖音等渠道关注最新动态。由此给您带来的不便我们深表歉意，感谢您的理解与配合！
旅游咨询电话：0379-67280568
旅游投诉电话：0379-67296927
2025年9月4日
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605