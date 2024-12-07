受降雨天气影响 新安多个景区临时闭园

4日，新安文旅发布消息称，受降雨天气影响，为保障游客的游览安全，龙潭大峡谷、黛眉山、青要山、汉函谷关、洛阳神仙湾、金斗山、土古洞、大河田园、寺坡山实施临时闭园。

4日，新安文旅发布消息称，受降雨天气影响，为保障游客的游览安全，龙潭大峡谷、黛眉山、青要山、汉函谷关、洛阳神仙湾、金斗山、土古洞、大河田园、寺坡山实施临时闭园。 4日，新安文旅发布消息称，受降雨天气影响，为保障游客的游览安全，龙潭大峡谷、黛眉山、青要山、汉函谷关、洛阳神仙湾、金斗山、土古洞、大河田园、寺坡山实施临时闭园，详情如下： 闭园公告 尊敬的游客朋友：受降雨天气影响，为保障游客的游览安全，龙潭大峡谷、黛眉山、青要山、汉函谷关、洛阳神仙湾、金斗山、土古洞、大河田园、寺坡山自9月4日起，实施临时闭园，恢复开放时间将根据天气情况另行公告。 已成功预约未核销的游客，请通过原购票渠道申请全额退款；未预约的游客，请及时调整行程。您可以通过景区官方微信公众号、官方抖音等渠道关注最新动态。由此给您带来的不便我们深表歉意，感谢您的理解与配合！ 旅游咨询电话：0379-67280568 旅游投诉电话：0379-67296927 2025年9月4日