网友反映广利街小学教室多媒体反光问题 洛龙区：立即整改

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区广利街小学教室多媒体反光现象严重，影响正常上课，望教育部门予以重视。

洛龙区回复：接到网友反映广利街小学“教室多媒体反光坐在教室两侧前几排的学生看不清讲课内容”的诉求后，我局立即实地查看。经查看，网友反映的问题确实存在，我局要求该校立即整改。学校目前采取的措施如下：

1.立即调整座位布局：让班主任充分利用教室空间，对教室两侧的座位进行适当后移或调整，尽量减少反光对学生听课的直接影响。

2.加装遮光窗帘：学校安排总务部门对教室前排窗户进行测量和评估，对个别前排没有窗帘的班级尽快加装遮光窗帘。

3.提倡老师们尽可能少用班班通，把重要内容板书到黑板上。

