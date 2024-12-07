退役军人郭建明：扎根乡土十二年 荒山变成“致富园”

眼下，伊滨区寇店镇五龙社区五龙峡生态采摘园迎来丰收季，红彤彤、沉甸甸的香酥红梨挂满枝头，吸引了一拨又一拨采摘爱好者。

郭建明和妻子的采摘园丰收了

9月1日，天气晴好，游客们穿梭在果树间，时而驻足挑选，采摘新鲜果子装进篮中；时而拍照打卡，将欢乐时光定格。

这个占地30亩的采摘园，是园主郭建明退役后扎根家乡，用12年时间实现的“田园梦”。

“老家山清水秀，特别适合搞生态采摘。在部队时我就打定主意，退役后回老家干点实事，带着乡亲们一起致富。”说起创业初衷，今年63岁的郭建明吐露心声。

郭建明很幸运，赶上了返乡创业的好时候。近年来，伊滨区大力推动农业与文旅深度融合发展，致力于通过盘活土地打造集农业观光、文化体验、休闲采摘等于一体的农旅业态，助力乡村全面振兴。

郭建明回乡后，在社区和朋友的帮助下在荒山建起了采摘园，和妻子共同撑起这项事业。初期，因缺乏经验与技术，郭建明不仅花光了储蓄，还陷入了债务困境，但是，他并未气馁，不再闭门造车，而是积极外出参观学习，回来认真“消化”后学以致用。因为这份执着，他渐渐成了远近闻名的种植能手。后来，他不仅还清了债务，每年还能为社区创造集体经济收入。

眼下，采摘园的冬桃进入管理关键期，郭建明既要搞好香酥红梨的采摘服务，又要和工人每天忙于“伺候”冬桃树。他们将剪下来的枝条粉碎处理后还田，既环保又能为土壤增肥。“工人都是附近的乡亲，有长期工也有临时工，忙的时候有十几个人在这里干活。”郭建明说，采摘园不仅是他的“致富园”，更是大家的“就业园”。

目前，采摘园的多种水果进入成熟期，黄油蟠桃、黄毛桃、西梅还没罢园，香酥红梨已迎来最佳采摘期，还有9月中旬的秋彤桃、10月下旬的早季冬桃、11月中旬的冬桃也将陆续成熟……

“我会继续扎根乡村，把家乡建设得更加美好。”郭建明说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 文/图)