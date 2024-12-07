演艺经济：把城市变成“超级剧场”

刚刚过去的暑假，洛阳文旅市场持续火热，演艺经济、体验经济、街区经济、博物馆经济等新业态齐头并进，不仅丰富了文旅产品供给，更为核心消费市场注入了强劲新动能。

编者按

刚刚过去的暑假，洛阳文旅市场持续火热，演艺经济、体验经济、街区经济、博物馆经济等新业态齐头并进，不仅丰富了文旅产品供给，更为核心消费市场注入了强劲新动能。自即日起推出“透视2025洛阳暑期文旅新动能”系列报道，深度解读这些文旅产业新业态如何协同发力、重塑消费体验，全面呈现洛阳在文旅产业转型升级中的新趋势、新变化与新成效。

隋唐洛阳城景区国风表演吸引游客

当洛邑古城“天庭潮音”燃动夏夜，当相声剧场欢声不绝，当应天门灯光秀亮起，游客一秒穿越至盛唐……

今年暑期，洛阳文旅凭借沉浸式演艺持续“高热”。从演唱会到国风巡游，再到山水非遗，多元融合的“演艺+”模式，驱动文旅消费新浪潮。整座城市犹如开放式的“超级剧场”，游客在古今交融中感受十三朝古都的魅力，也为洛阳带来了实实在在的经济效益。

“演唱会+”串起消费新链条

7月邓紫棋洛阳演唱会的余温尚在，“潮燃星动演唱会”又正式定档。10月19日，黄丽玲、张韶涵、陆虎、薛凯琪、许绍洋等将在洛阳奥体中心开唱，该演唱会尚未开票就已吸引超4万人预约，在社交平台掀起“为一场演唱会，奔赴一座城”的热潮。

近年来，“跟着演唱会去旅行”成为年轻群体的新时尚。我市紧跟消费新趋势、敞怀拥抱演艺市场，今年已累计举办5场次知名艺人演唱会，累计售票12.87万张。

“一场演唱会，就是一场城市推介。”市文广旅局相关负责人说，通过“演唱会+”套餐模式，可有效延长游客在洛停留时间，拉动餐饮、住宿、交通、旅游和购物等综合消费全面增长。

洛邑古城的“天庭潮音”音乐秀

除了明星演唱会，洛阳本地特色演出同样表现亮眼。今年暑期，洛邑古城创新推出“天庭潮音”音乐秀，以“国潮电音+仙侠主题”吸引大量年轻游客，几乎场场爆满。

七夕之夜，月老NPC(非玩家角色)牵线、观众互动“撒糖”等跨次元游戏环节，进一步强化了游客的沉浸式体验。这场浪漫与音乐的邂逅，不仅以“文化留量密码”实现原地出圈，更以独特的沉浸感使景区吸引力持续增强，其聚集效应还溢至周边商圈，起到以点带面的消费拉动作用。