洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

演艺经济：把城市变成“超级剧场”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.04 08:37
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　编者按

　　刚刚过去的暑假，洛阳文旅市场持续火热，演艺经济、体验经济、街区经济、博物馆经济等新业态齐头并进，不仅丰富了文旅产品供给，更为核心消费市场注入了强劲新动能。自即日起推出“透视2025洛阳暑期文旅新动能”系列报道，深度解读这些文旅产业新业态如何协同发力、重塑消费体验，全面呈现洛阳在文旅产业转型升级中的新趋势、新变化与新成效。

隋唐洛阳城景区国风表演吸引游客

　　当洛邑古城“天庭潮音”燃动夏夜，当相声剧场欢声不绝，当应天门灯光秀亮起，游客一秒穿越至盛唐……

　　今年暑期，洛阳文旅凭借沉浸式演艺持续“高热”。从演唱会到国风巡游，再到山水非遗，多元融合的“演艺+”模式，驱动文旅消费新浪潮。整座城市犹如开放式的“超级剧场”，游客在古今交融中感受十三朝古都的魅力，也为洛阳带来了实实在在的经济效益。

　　“演唱会+”串起消费新链条

　　7月邓紫棋洛阳演唱会的余温尚在，“潮燃星动演唱会”又正式定档。10月19日，黄丽玲、张韶涵、陆虎、薛凯琪、许绍洋等将在洛阳奥体中心开唱，该演唱会尚未开票就已吸引超4万人预约，在社交平台掀起“为一场演唱会，奔赴一座城”的热潮。

　　近年来，“跟着演唱会去旅行”成为年轻群体的新时尚。我市紧跟消费新趋势、敞怀拥抱演艺市场，今年已累计举办5场次知名艺人演唱会，累计售票12.87万张。

　　“一场演唱会，就是一场城市推介。”市文广旅局相关负责人说，通过“演唱会+”套餐模式，可有效延长游客在洛停留时间，拉动餐饮、住宿、交通、旅游和购物等综合消费全面增长。

洛邑古城的“天庭潮音”音乐秀

　　除了明星演唱会，洛阳本地特色演出同样表现亮眼。今年暑期，洛邑古城创新推出“天庭潮音”音乐秀，以“国潮电音+仙侠主题”吸引大量年轻游客，几乎场场爆满。

　　七夕之夜，月老NPC(非玩家角色)牵线、观众互动“撒糖”等跨次元游戏环节，进一步强化了游客的沉浸式体验。这场浪漫与音乐的邂逅，不仅以“文化留量密码”实现原地出圈，更以独特的沉浸感使景区吸引力持续增强，其聚集效应还溢至周边商圈，起到以点带面的消费拉动作用。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    新天津桥项目进入...
    洛阳市东升三中高...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605