强化思想认识抓好工作落实 推动生态环境质量持续改善

2日，市委常委、常务副市长潘开名到伊滨区部分企业、在建项目，调研生态环境保护工作。

扬尘治理是大气污染防治的重点领域。在中州时代新能源生产基地三期、四期和洛阳华夏历史文明传承创新产业园建设现场，潘开名实地察看裸土覆盖、场地硬化、洒水喷淋等扬尘治理措施落实情况。他强调，要强化思想认识，抓好工作落实，以更鲜明态度、更严格标准、更过硬措施持续深入打好污染防治攻坚战。要加强工地精细化管理，全面落实进出车辆喷淋降尘、裸土覆盖、湿法作业等措施，加大工地周边餐饮油烟排放整治力度，以实际成效推动空气质量持续改善。

在合丰优品家具有限公司、科飞亚家具有限公司，潘开名深入企业喷涂车间，详细了解企业污染防治应对措施落实情况，强调要紧盯钢制家具生产过程中的喷涂环节，狠抓日常监管，加大执法力度，着力构建“源头减量—密闭收集—末端净化”的全过程污染治理体系，切实守牢生态安全底线。

潘开名还到河南中烟洛阳卷烟厂察看废水回收利用情况，强调要深入践行绿色发展理念，持续加强控污减排，着力推进水资源节约和高效利用，加快实现绿色低碳转型发展。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）