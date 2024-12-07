洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
狮子大象来洛阳（河洛拾珠）
来源: 洛阳网 2025.09.04 06:34
　　隋唐洛阳城中轴线上有天津桥，汉魏洛阳城中轴线上则有永桥。据《洛阳伽蓝记》载，永桥之南，路东有白象坊和狮子坊。这两个坊得名于一头东汉时期的白象和一头北魏时期的狮子，二者皆为西域贡品。

　　东汉永平二年(公元59年)，乾陀罗国(古印度十六国之一)的国王向汉明帝刘庄进献白象。京师洛阳的百姓纵使见多识广，也未曾见过这种动物，纷纷出来围观。只见白象背上设置有五彩屏风、七宝坐床，可同时容纳好几个人，看起来既华丽又新奇。

　　一开始，白象被养在乘黄曹(饲养御马之所)。一天，白象破屋坏门，跑到街上，见树就连根拔起，遇墙就直接撞倒，一路上“所向披靡”，把百姓吓得到处跑。于是太后下令，专门整个地方驯养白象，这便有了白象坊。

　　到了北魏，波斯国的国王进献了狮子。半路上，狮子被万俟丑奴(少数民族首领)劫获。永安末年，万俟丑奴被灭，狮子才被送达京师洛阳。孝庄帝元子攸听说过狮子这种动物，据说老虎见了狮子会低头顺从，便对侍中李彧说：“可以找老虎来试试看。”

　　不久，巩县、山阳县一齐送来二虎一豹，孝庄帝便到华林园观看“动物表演”。果然，虎豹看见狮子，都闭上眼睛，不敢抬头。园中本来有一头盲熊，性子十分温驯，孝庄帝叫人牵来一试。结果盲熊一闻到狮子的气味就惊恐万分，拖着锁链逃之夭夭。孝庄帝看了哈哈大笑。

　　普泰元年(公元531年)，广陵王元恭登上帝位，下诏说：“拘囚禽兽，有违其本性，应将它们都放还山林。”那头凶猛的狮子也被下令送归本国。运送狮子的队伍走到半路上，负责人心想，这波斯国也太远了，根本不可能送到，干脆杀掉狮子，直接返回洛阳。有关部门认为他违反圣旨，应该论罪。元恭说：“哪有因狮子而判人罪的？”于是赦免了送狮子的人。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
