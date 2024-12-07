洛阳市委召开专题会议 研究党建引领基层治理、消防安全等工作

3日，市委召开专题会议，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，研究党建引领基层高效能治理、消防安全等工作。

市委召开专题会议

研究党建引领基层治理、消防安全等工作

江凌主持 张玉杰、王森参加

市委书记江凌主持会议，市长张玉杰，市委副书记、政法委书记王森参加。

会议听取了全市党建引领基层高效能治理有关工作方案汇报。会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述和在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，全面推行“党建+网格+大数据”治理模式，把党建引领基层高效能治理不断引向深入。要坚持党建引领，建强基层党组织，健全基层党组织领导的基层群众自治机制，持续推动基层干部转变作风，真正把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒，加快构建共建共治共享的城乡基层治理格局。要做实基层网格，以村(社区)为单元构建扁平化网格体系，注重激发网格员工作主动性，积极整合专业力量参与网格治理，更好地在服务群众、解决诉求中凝聚群众。要强化大数据赋能，坚持从实际出发，科学搭建务实管用的大数据平台，健全线上线下问题收集办理机制，更好赋能社会治理和基层减负。要完善工作机制，压实各方责任，加强调查研究，狠抓工作落实，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

会议听取了今年以来全市消防安全工作情况汇报。会议强调，要增强忧患意识，坚持底线思维，着力防范化解消防安全风险，加快推动消防安全治理模式向事前预防转型，确保消防安全形势持续平稳。要抓好消防基础能力建设，统筹做好消防站点、消防栓等消防设施建设，着力建强消防专业队伍，创新乡镇(街道)消防工作模式，不断夯实消防安全基层基础。要加大安全隐患排查整治力度，持续开展重点领域、重点区域专项整治，强化问题清单和负面清单管理，不断提升本质安全水平。要加强和规范新业态新领域消防安全管理，理清监管职责，明确消防标准，确保监管横向到边、纵向到底，坚决守住消防安全底线。

会议听取了省第十届少数民族传统体育运动会筹备情况汇报，对扎实做好下步筹备工作提出了要求。

张敬华、潘开名、徐超文、王国辉等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)