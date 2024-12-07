洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

我市广大党员干部集中收听收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.03 20:31
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

我市广大党员干部集中收听收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会
江凌、张玉杰、李保国、王森等参加

　　9月3日上午，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京隆重举行。市委、市人大常委会、市政府、市政协党员干部和各地各部门集中收听收看大会盛况，认真聆听习近平总书记发表的重要讲话，弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神，进一步凝聚起全面推进强国建设、民族复兴伟业的磅礴力量。江凌、张玉杰、李保国、王森等在洛市级领导参加集中收听收看活动。

　　大家一致认为，纪念大会铭记历史、缅怀先烈，弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神，激励全党全军全国各族人民从伟大胜利中汲取奋勇前进的力量，开创更加光明的未来。习近平总书记站在时代发展和战略全局的高度，深情回顾了中国人民经过14年浴血奋战取得抗日战争伟大胜利的光辉历史，深刻阐明了中国人民为拯救人类文明、保卫世界和平作出的重大贡献，展望了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的光明前景，具有很强的政治性、思想性和指导性。

　　大家纷纷表示，历史承载过去、启迪未来。要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移走中国特色社会主义道路，聚焦“两高四着力”，坚持以创新引领发展，持续扭住“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，加压奋进、实干争先，汇聚起加快推进现代化洛阳建设的磅礴力量，在新的历史起点上创造洛阳更加辉煌灿烂的明天。

　　当天上午，按照部署要求，各县区、市委各部委、市直各部门、市管企业和高等院校、各人民团体等也都组织党员干部观看了大会直播盛况。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    洛阳市东升三中高...
    新天津桥项目进入...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605