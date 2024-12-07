9月3日上午，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京隆重举行。市委、市人大常委会、市政府、市政协党员干部和各地各部门集中收听收看大会盛况，认真聆听习近平总书记发表的重要讲话，弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神，进一步凝聚起全面推进强国建设、民族复兴伟业的磅礴力量。江凌、张玉杰、李保国、王森等在洛市级领导参加集中收听收看活动。

我市广大党员干部集中收听收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会

江凌、张玉杰、李保国、王森等参加

大家一致认为，纪念大会铭记历史、缅怀先烈，弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神，激励全党全军全国各族人民从伟大胜利中汲取奋勇前进的力量，开创更加光明的未来。习近平总书记站在时代发展和战略全局的高度，深情回顾了中国人民经过14年浴血奋战取得抗日战争伟大胜利的光辉历史，深刻阐明了中国人民为拯救人类文明、保卫世界和平作出的重大贡献，展望了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的光明前景，具有很强的政治性、思想性和指导性。

大家纷纷表示，历史承载过去、启迪未来。要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移走中国特色社会主义道路，聚焦“两高四着力”，坚持以创新引领发展，持续扭住“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，加压奋进、实干争先，汇聚起加快推进现代化洛阳建设的磅礴力量，在新的历史起点上创造洛阳更加辉煌灿烂的明天。

当天上午，按照部署要求，各县区、市委各部委、市直各部门、市管企业和高等院校、各人民团体等也都组织党员干部观看了大会直播盛况。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)