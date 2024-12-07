洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳参加过抗战的97岁老同志戴瑞华收看阅兵眼眶湿润：“我想再看一遍这强国盛世！”
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.03 19:34
　　3日一大早，家住洛阳市西工区的97岁老人戴瑞华便穿戴整齐，端坐在电视机前，等待着即将开始直播的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。

　　一旁的书桌上，摆放着4枚擦得闪闪发亮的纪念章。他起身拿出一枚戴在脖子上，这是前不久刚刚颁发的“中国人民抗日战争胜利80周年纪念章”。

　　对于参加过抗战的老同志戴瑞华来说，这枚纪念章不仅是荣誉，更是祖国强盛的见证。戴着纪念章收看大阅兵，是一种“沉甸甸”的仪式感。

　　9时整，大会正式开始，现场奏响了国歌。戴瑞华的眼睛专注于电视屏幕，嘴里轻轻跟着合唱。一曲结束，戴瑞华的眼角泛着泪光，思绪飘向1944年……

　　那年的戴瑞华16岁，在家乡河北省鸡泽县小寨镇东屯庄村加入了民兵队伍，后又成为抗日游击队的一员。“我亲历过日军轰炸，我的多名亲人在日军的炮火中丧生。”戴瑞华说，这些都坚定了自己参加革命的决心，“我要拿起枪杆子把日本人赶出中国！”

　　在小寨镇周边，日军搭建了4座炮楼，离东屯村最近的一个，仅有2公里。戴瑞华和队员们每天都需要站岗放哨，时刻关注炮楼的动态，第一时间发现并汇报敌情。逢镇上集会，戴瑞华便和队员们一起扮作农民混进去侦察敌情。

　　当时的戴瑞华虽然年纪小，胆子却是最大的。缴获来的新武器，大家不敢用也不会用，戴瑞华自告奋勇尝试，学会了以后再教给大家。遇见敌人和紧急情况，戴瑞华也总是冲在最前头的那一个。“那时候不知道什么是害怕，只想告诉敌人，咱们中国人可不是好欺负的！”他说。

　　时光荏苒，如今阅兵现场展示的各类新型武器装备令戴瑞华眼花缭乱又激动不已。他一边看，一边感叹：“我们的祖国强起来了、人民富起来了，我们的军队是钢铁长城，再也没人敢欺负我们了！”

　　大会结束，戴瑞华仍坐在电视机前，一直等到回放开始，他说：“我想再看一遍这强国盛世！”（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 杨亚菲 马波）
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
