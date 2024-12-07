涉及8个县区！洛阳发布地质灾害气象风险预警

3日下午，洛阳市发布地质灾害气象风险预警，3日20时至4日20时，洛阳8个县区、83个乡镇(街道)为地质灾害黄色预警地区，发生地质灾害的可能性较大，需注意防范！

●镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：孟津区、洛龙区、新安县、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县(8个县区、83个乡镇)。 1.孟津区：麻屯镇、河图街道、河源街道、送庄镇、横水镇、常袋镇、小浪底镇、平乐镇、白鹤镇、朝阳镇； 2.洛龙区：诸葛镇、科技园街道、寇店镇、丰李镇、龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会、学府街道、辛店街道； 3.新安县：石井镇、北冶镇、石寺镇、青要山镇、仓头镇、铁门镇、汉关街道； 4.栾川县：秋扒乡、陶湾镇、石庙乡、冷水镇、叫河镇、三川镇、潭头镇、合峪镇、赤土店镇、狮子庙镇、白土镇； 5.嵩县：何村乡、陆浑镇、九皋镇、饭坡镇、纸房镇、大章镇、德亭镇、闫庄镇、旧县镇、大坪乡、田湖镇、城关镇、木植街乡、黄庄乡； 6.汝阳县：三屯镇、付店镇、上店镇、王坪乡、靳村乡、十八盘乡、刘店镇； 7.宜阳县：花果山乡、赵保镇、上观乡、锦屏镇、兴宜街道、莲庄镇、张坞镇、香鹿山镇、盐镇乡； 8.洛宁县：涧口乡、景阳镇、底张乡、罗岭乡、城郊乡、长水镇、赵村镇、故县镇、马店镇、小界乡、东宋镇、兴华镇、河底镇、陈吴乡、下峪镇、上戈镇、王范回族镇、永宁街道。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）