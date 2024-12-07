提醒！洛阳一电动自行车上牌点暂停业务办理

今日，“洛阳交警”官微发布消息称，因办公地点升级改造，9月4日起，洛阳市公安局交通管理支队勤务二大队电动自行车上牌点暂停办理上牌业务。

如有上牌需求，可到就近的勤务二大队(东区)或其他电动自行车上牌点办理，也可直接在带牌销售的网点购买车辆。 咨询电话：0379-63629791(工作时间9:00-12:00 13:00-17:00)。 附：全市各电动自行车上牌点具体位置 洛阳市公安局交通管理支队勤务二大队 2025年9月3日 ⑥