气温明显下降！未来一周洛阳多阴雨天气

刚刚，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新的气象资料分析，受高空低槽东移及副热带高压摆动的共同影响，未来一周我市多阴雨天气，气温较前期明显下降。
具体预报
今天夜里：阴天有小到中雨，局部有大雨或暴雨。
4日(周四)：阴天有小到中雨，局部有大雨，气温20℃～25℃。
5日(周五)：阴天有小雨，气温20℃～27℃。
6日(周六)：阴天到多云，有小雨，局部有中雨，气温19℃～27℃。
7日(周日)：多云间阴天，有小到中雨，气温19℃～25℃。
8日(周一)：多云间晴天，气温18℃～27℃。
9日(周二)：晴天到多云，气温17℃～28℃。
10日(周三)：阴天间多云，有小到中雨，局部有大雨，气温19℃～26℃。⑥
