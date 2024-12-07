洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
国际先进！洛阳5个省重大创新项目通过验收
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.03 16:39
　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前，2025年第二批河南省重大创新项目通过省科技厅验收，洛阳5个项目名列其中。相关项目在新材料、先进制造、信息技术等领域突破了关键核心技术，为洛阳抢占产业新赛道，培育壮大风口产业提供了科技支撑。

　　洛阳通过验收5个项目中，多个项目达到国际先进水平，或实现进口替代。其中，在先进制造领域，洛阳轴承集团股份有限公司的“重大装备用高端轴承关键技术研究及产业化”项目突破了超高速机床主轴轴承核心设计等多项关键技术，实现了高端医疗装备、高档数控机床、海上风电等主轴轴承的进口替代。

　　在新材料领域，洛阳中硅高科技有限公司的“集成电路用电子化学品关键技术研究及产业化”项目联合多家企业开展集成电路用电子化学品合成和纯化技术研究，成功实现11种关键电子材料的产业化，部分产品性能达到国际先进水平，为我国集成电路产业自主可控发展注入强劲动力。中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司的“气凝胶防隔热一体化结构多功能梯度涂层技术”在研发新一代超高温高性能隔热材料方面取得突破，整体研究水平达到了国际先进。河南科技大学的“新能源汽车结构材料工艺轻量化关键技术研发及产业化”以新能源汽车轻量化为路径，突破提升汽车续航里程和性能的关键技术，为产业降本增效与产品性能提升提供了有力技术支撑，助力国家“双碳”战略和新能源汽车产业发展。

　　在信息技术领域，众智软件股份有限公司的“三维互动设计系统”项目产品结合运用虚拟仿真技术，广泛应用于建筑工程、机械装备等设计领域，解决了国外同类软件“卡脖子”难题。

　　据了解，省重大创新项目主要围绕河南经济竞争力的核心关键，力争解决相关领域核心技术缺乏、关键装备部件依赖进口等“卡脖子”问题，突出产业化目标，打造标杆、形成示范，引领带动产业转型发展。此次通过验收的项目包括省重点研发专项、省重大科技专项，聚焦先进制造、新材料、新能源、现代医药等多个领域，财政资金撬动效应显著，一批标志性成果脱颖而出。入选并通过验收的项目后续将获得专项资金支持。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 许彤 文/图）
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
