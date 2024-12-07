绿色银行！洛阳伏牛山区探索“两山”转化新路径

洛阳生态有多好？两组数据为证——1281万亩，这是全市的林地面积，占市域总面积1.52万平方公里的56%；45.8%，这是洛阳的森林覆盖率，而全国、全省森林覆盖率均约为25%。

洛阳生态有多好？两组数据为证——

1281万亩，这是全市的林地面积，占市域总面积1.52万平方公里的56%；45.8%，这是洛阳的森林覆盖率，而全国、全省森林覆盖率均约为25%。

绿水青山如何转化为金山银山？

天高云阔的初秋，扎进伏牛山腹地的密林深处，山重水复间，一条条破茧之路“柳暗花明”……

从“老虎鸡”看“林下养”

“咯嗒、咯嗒、咯嗒——”循着此起彼伏的鸡鸣，走向山坡，一群毛色黑亮的跑山鸡在林间穿梭、漫步觅食。

“这鸡是东北虎的上好‘口粮’，因此得名‘老虎鸡’！”栾川重渡沟管委会王坪村党支部书记李青春的话令人为之一震。

王坪与重渡沟、竹海野生动物园两大景区隔伊河相望。曾经，旅游村“富得流油”，而王坪村“除了树多，别的啥都没有”。

守着林坡，能干点什么？

“两景区每年上百万游客量，动物园里还有100多只老虎，都要‘吃鸡’！”一个金点子，让大家豁然开朗。

很快，在林业部门支持下，王坪村林下养鸡产业发展起来。如今，500亩山林每年出栏量达1.5万只，主供旅游餐饮和老虎饲喂。

“林间长大的鸡子，吃虫子青草，喝自然山泉，肉质紧实，而且运动能力强，老虎想抓住它也不容易。如此一来，‘老虎吃鸡’不仅更具观赏性，还有助于保持其野性。”李青春满脸笑意。