栾川县启动防汛四级应急响应

3日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，2日下午到夜里，洛阳市大部分地区普降小雨，局部地区出现中雨。

2日12时至3日06时国家观测站降水量前三位为：新安县5.8毫米、嵩县3.2毫米、洛宁2.5毫米。同时段乡镇站雨量前三位为：新安县黛眉山20毫米、新安县曹村14.1毫米、新安县青要山14毫米。目前降水回波稳定在洛阳上空，全市普降小雨、局地大雨，未来自西向东缓慢移动。栾川县防汛抗旱指挥部于9月2日21时00分启动防汛四级应急响应。

洛阳市防汛抗旱指挥部办公室提示，各级各部门要坚决克服厌战情绪、麻痹思想和侥幸心理，始终保持高度警惕，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细防汛抗旱各项工作。

强化协同联动，加强与气象、水利、应急等部门的会商研判，认真落实市防指的综合会商机制和行业部门的专项会商制度，畅通信息共享渠道，形成齐抓共管的工作合力。

紧盯重点风险区域，突出山洪地质灾害防范，切实做好危险区人员转移避险工作。加强对涉山涉水景区景点、施工工地等重点部位的安全管理和隐患排查，坚决避免人员伤亡。

严格执行防汛值班制度，落实值班抽查机制，确保各级防汛责任人到岗到位、通信畅通，切实提升应急响应和处置能力。

坚持防汛抗旱两手抓，在严密防范局地强降雨、确保安全度汛的同时，科学研判旱情发展趋势，统筹抓好水库蓄水保水工作，为后续抗旱供水储备充足水源。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）