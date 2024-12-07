“花式”引客，火爆出圈！21℃的夏天收官，栾川文旅精彩不停

当夏末的风悄悄带走最后一丝燥热，栾川的21℃夏天也画上了圆满的句号。回顾七月、八月的日与夜，我们将人文寄情山水、用创意丰富旅程，让“旅居在栾川”的美好，走进了千万游客的记忆里。

景区狂欢

清凉玩法不间断

栾川各景区推陈出新，从日出到日落，精彩活动轮番上演，夜游、亲子、避暑、体验、旅居活动全面开花，让游客收获独属于栾川的惊喜。

老君山观海避暑季创意无限，神仙NPC招募令、飞天仙舞、仙宫音乐会、转场大作战等活动包出片，“老君山杯”中国围棋棋圣战拉开序幕。

鸡冠洞“清凉18℃·消夏宠粉季”从白天high到夜晚，沙滩狂欢、美食盛宴、土掉渣演唱会、“西游妖界”NPC互动等活动点燃盛夏，还有“地心寻宝”惊喜大奖拿到手软。

重渡沟第17届音乐啤酒节连嗨50天，非遗展演、水上拔河、摸鱼比赛、大篷车巡演等活动让游客沉浸其中，花海瀑布、绿野仙踪、花千谷、水台阶更是成为游客必打卡的暑期热门目的地。

竹海野生动物园超级老虎月、百家亲子招募令、“人生之路”亲子登山赛、灵岩生日庆典等活动受到亲子家庭热捧，大熊猫“灵岩”“迈迈”正式受聘为“学习强国”河南学习平台公益形象大使。

伏牛山四季旅游度假区围绕“草地露营、星涌狂欢、彩粉大作战、篝火音乐趴”等活动开启盛夏出逃计划，成功举办全国青少年足球邀请赛、轮滑公开赛等赛事活动。

抱犊古寨夜游项目展示出云上古寨新的魅力，天河大峡谷、王府竹海、养子沟的“凉资源”助力景区成为热门打卡地。

街头巷尾

藏着栾川的N种快乐

“全民K歌·唱享栾川山水间”主题活动全面开花，“城区+乡镇+景区”的联动模式让各个会场成为游客、旅居客群、本地群众展示风采的舞台，活动期间，200余名选手踊跃参赛，抖音直播总曝光突破318万，观众人数超10万人次，全面丰富县域文旅夜间经济。

高质量举办“21℃夏天·旅居在栾川”潮玩青创市集，吸引非遗传承人、青年创业者、手工达人20余人参与，与“全民K歌”凤凰天街主会场活动遥相呼应，非遗手工、书法文创、文艺饰品、人脸彩绘等传统手艺与现代设计碰撞出火花，成为栾川最鲜活的烟火气。

万众期待的“鸾州渡”假日小镇正式亮相，洛水伊人的翩跹舞姿、提篮货郎的吆喝、NPC的互动游戏让小镇化身“流动的唐宫市井”，配上文创、美食、非遗、汉服、娱乐、住宿等商业业态，持续打造“白天游景区，夜晚宿小镇”的新度假范式。

乡镇沟域

解锁更多宝藏玩法

耕莘街道蝴蝶谷、叫河镇天目养生谷正式运营，白土镇槲树庙村、三川镇大红村、栾川乡养子沟村、叫河镇叫河社区、石庙镇杨树坪村等成为暑假游客旅居栾川的新选择。

石庙镇沃地农场的“暑假放羊娃计划”，让孩子们在田野里撒欢，找回最本真的快乐。

陶湾镇南沟“消夏养生季”不仅有养生功、八段锦、艾灸暖身等养生项目，“日咖夜酒”的山野小酒馆、绿草为席的轻养露营地、金黄色的向日葵花海吸引了更多年轻人的注意。

秋扒乡“云上白岩”3天2晚静修，竹林冥想、林间行脚、草坪露营……带你卸下疲惫，与自然温柔相拥。

全网聚焦

互联网上掀起热潮

牵手小红书官方，“小红村”计划播撒诗意，博主采风定格山水惊艳，专题培训解锁文旅新玩法，让栾川的美在社交平台持续“出圈”。

凤凰网河南全程聚焦，8期短视频记录山间烟火，3篇专题文章深挖栾川故事，先后3次冲上微博同城热搜TOP3，1.58亿次话题讨论、6亿次全网传播、1.6亿人次目光聚焦——21℃的栾川，果然让人念念不忘！

发起“栾川看星星最美的地方”评选和抖音话题挑战赛，网友镜头里的星空，是栾川写给夜空的浪漫情诗，也让这座小城的网络热度持续飙升——原来，栾川的夜晚，和白天一样迷人。

不止清凉

书香戏韵润鸾州

戏曲惠民好戏连台,县曲剧团将深入各景区，器乐合奏、经典剧目演唱、民俗舞蹈展示、戏曲模仿、乐器体验、戏服打卡等文化活动让更多游客感受到曲剧艺术的魅力。

图书馆向民宿、村庄延伸，亲子阅读、童话故事会、“觉醒读书会”、“畅读一夏·好书分享”等主题活动，让书香陪伴游客度过旅程……这个夏天，栾川不仅有21℃的清凉，更有浸润人心的文化暖意。

优质服务

让游客暖心更放心

为提升暑期文旅服务质量，县文旅工作专班持续组织开展暑期旅游市场服务质量攻坚月活动，深入排查旅游安全风险隐患，围绕食品安全、交通安全、卫生安全等重点领取开展专项整治，保障全县文旅市场平稳有序。

各景区积极开展宠客行动，设立“清凉补给站”免费提供遮阳伞、防晒帽等物品，为游客提供冷饮、雪糕、简餐等食品，让游客感受栾川服务、舒心畅玩。

9月的风已吹起

栾川的故事并未结束

那些在21℃夏天里种下的欢喜

会在秋日的晴空下继续生长

感谢每一位奔赴而来的你

让栾川的夏天充满意义

下一站，栾川的秋，也很美

我们，不见不散