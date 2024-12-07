“豫西烽火——中国共产党领导的洛阳抗战”主题展览开展

昨日，“豫西烽火——中国共产党领导的洛阳抗战”主题展览开展仪式在八路军驻洛办事处纪念馆举行。

本次展览以中国共产党领导的洛阳抗战为主线，运用300余幅珍贵历史图片、60余件(套)革命文物，并结合口述历史与多媒体技术等，全面展示中国共产党领导下的豫西地区抗日救亡运动、敌后抗日武装斗争、豫西抗日根据地建设等。

当天，部分学校师生代表参观了主题展览，市民杨苏建捐赠了其红军父亲珍贵的军大衣及记录革命历程的手稿。此外，洛阳印社的艺术家还将创作的“铭记历史，缅怀先烈”主题印章捐赠纪念馆珍藏。

豫西地区是抗日战争期间遭受日军侵略地区之一。日本侵略者在洛阳先后制造了王山寨惨案、彭店寨惨案、汝阳龙崖镇大屠杀等，并残杀河南大学师生。在民族危亡的紧要关头，豫西儿女在中国共产党的领导下，开展了艰苦卓绝的游击战争，建立了巩固的抗日政权，用生命和鲜血捍卫了民族尊严，为夺取豫西地区抗战胜利乃至全国抗战的最终胜利作出了不可磨灭的贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然)