洛阳召开防汛和安全生产视频调度会
洛阳召开防汛和安全生产视频调度会
来源: 洛阳网 2025.09.03 08:32
　　昨日，我市召开防汛和安全生产视频调度会，安排部署新一轮降雨防范应对、重点时段安全生产等工作。市委常委、常务副市长潘开名出席并讲话。

　　会议指出，我市将迎来新一轮明显降水天气过程，降雨持续时间长、时空分布不均，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。各级各部门要保持高度警惕，进一步树牢底线思维、极限思维，精准研判雨情水情汛情，持续强化人防物防技防，全力做好本轮降雨防范应对工作。要聚焦防范重点，加密预报预警频次，加强联合会商研判，密切关注交通干线、隧道涵洞、在建工程、旅游景区等重点部位，重点防范城市内涝积水、山洪地质灾害等风险，坚决果断转移群众避险，确保应转尽转、应转早转。要拧紧责任链条，细化责任清单，落实主体责任，严格值班值守、信息报送，提前预置物资装备和抢险队伍，做到早发现、早处置。

　　会议强调，当前正值企业生产经营旺季，要树牢安全红线意识，紧盯重点行业领域、关键时间节点，加强危化、矿山、交通、文旅、建筑施工等行业安全监管，开展非煤矿山、烟花爆竹等领域“打非治违”专项行动，以更高标准、更严要求落细安全防范举措，确保社会大局和谐稳定。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
