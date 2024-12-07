洛阳市启动2025年“全民国防教育月”活动

近日，我市启动2025年“全民国防教育月”活动，进一步深化全民国防教育，增强全市干部群众国防观念和爱国强军意识。 近日，我市启动2025年“全民国防教育月”活动，进一步深化全民国防教育，增强全市干部群众国防观念和爱国强军意识。 根据部署，全市各级各部门将围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，以“弘扬抗战精神，共筑国防长城”为主题，广泛开展特色鲜明、形式多样、内容丰富的群众性国防教育活动，凝聚关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的思想共识，为全面推进强国强军事业凝聚强大正能量。 其间，我市将积极开展群众性宣传教育活动，举行纪念仪式、缅怀祭扫、红色研学等活动，营造国防教育月浓厚氛围，传承红色基因，弘扬优良传统，增强人民群众思想认同和情感共鸣。同时，组织基层宣讲活动，广泛开展爱国主义教育法、国防教育法、国家安全形势、革命历史和光荣传统等宣讲，推动国防教育深入普及；开展国防教育进校园活动，在中小学广泛开展“四个一”活动(举行一次国防教育主题班会、学唱一首爱国主义歌曲、刊出一期国防教育主题板报、观看一部爱国主义影片)等。 此外，我市还将组织开展“豫西烽火——中国共产党领导的洛阳抗战”主题展览等活动，引导广大干部群众特别是青少年学生传承抗战精神，汲取奋进力量。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 丁雨心)